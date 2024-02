KVINTA TRAŽI SUSPENZIJU ODLUKE O ZABRANI DINARA NA KiM I ZAHTEVA FORMIRANJE ZSO: Oglasio se ambasador Francuske u Prištini

Ambasador Francuske u Prištini Olivije Gero izjavio je večeras da su zemlje Kvinte zatražile od Prištine suspenziju odluke tzv. Centralne banke Kosova koja zabranjuje upotrebu dinara i definiše evro kao jedinu valutu za gotovinsko plaćanje.

"Zahtev koji smo postavili, mi i zemlјe Kvinte, jeste da napravimo tranziciju pre nego što se ova uredba primeni. Trebalo bi da bude više konsultacija i informacija pre nego što se primeni. Pozivamo na suspenziju ove uredbe radi pravilnog informisanja stanovništva, i mogućnosti iznalaženja mogućih tehničkih rešenja“, rekao je Gero gostujući na RTV Dukađini.

Francuski ambasador je naveo da je važno da obe strane sednu i razgovaraju o tehničkim pitanjima primene uredbe CBK ističući da je to jedini način za rešavanje novonastale situacije.

"Mislim da je važno za sve da, uprkos tehničkim detalјima, govorimo o penzijama, platama i pravilnom funkcionisanju škola i bolnica koje je koristila srpska zajednica u ovoj zemlјi. Uredba CBK-a ima za cilј da ima veću transparentnost i mi to podržavamo, međutim ona ima potencijal direktnog uticaja na to kako će ova zajednica delovati, kako će ti lјudi primati svoje penzije, želeli bismo da imamo više konsultacija pre implementacije istog i šire informacije za lјude, govorimo o konkretnim pitanjima koja pogađaju veliki deo lјudi“, rekao je Gero.

On je naveo da je vlada tzv. Kosova morala da, pre svega, pronađe odgovarajući način da ne zabrani transfer sredstava.

"Vlada Kosova, kao što demokratske vlade imaju moć da donose klauzule, kada su stvari zabranjene, mora da traži i pronađe načine da stvari koje predlažu ne zabranjuju druge stvari, kao što su transferi novca. Treba razgovarati sa lјudima na koje imaju direktan uticaj, pravi kanal je da se vodi dijalog“, naglasio je francuski ambasador.

Gero je ponovio zahtev zemalјa Kvinte rekavši da i Francuska takođe očekuje da tzv. Kosovo ispuni svoje obaveze i nastavi dalјe sa formiranjem Zajednice srpskih opština.

On je ocenio da ne vidi bolje rešenje u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine od francusko-nemačkog plana.

"Ovde ne vidim nikakvo drugo rešenje osim francusko-nemačkog plana. To je rešenje koje je predloženo u septembru 2022. godine i o kome se razgovaralo i konačno izašlo u februaru 2023. i kao što je Jern Rode (ambasador Nemačke u Prištini) rekao da je dalo mnogo prednosti za Kosovo, bolјe odnose, teritorijalni integritet, članstvo u međunarodnim organizacijama i druge stvari za šta se Kosovo borilo godinama“, rekao je Gero.

On je naveo i da je predlog nacrta ZSO dobar.

"Ne samo da mislim da je to dobar nacrt, mislim da se i Vlada slaže, jer je premijer izrazio spremnost da prihvati ako je to deo paketa, nije predložio nikakve izmene, Ne mislim da je nacrt loš. Ovaj dokument ne daje ovlašćenja pored opština. Napisan je takav kakav jeste i odnosi se na ispunjavanje njihovih ovlašćenja koje poseduju, potpuno je legalan. Čekamo Udruženje sa Kosova, a to je sledeći član koji govori o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Moramo da nastavimo dalјe za interes Kosova“, rekao je Gero.

Bonus video:

03:44 ZA SVAKU TAČKU SPORAZUMA BIĆE POTREBNO NEKOLIKO MESECI! Stručnjaci o evropskom predlogu za Kosovo: Kvinta sad želi SAMO JEDNO