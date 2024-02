Premijerka Srbije Ana Brnabić reagovala je na izjave Dragana Đilasa o gostovanju predsednika Vučića na TV Prva.

"Kao presednik Vučić se izražavao u dinarima, a Đilas odmah prebaci to u svoju valutu. Uz to, opet je, čak i u ovako prostoj matematici, mašinski mozak uspeo da poveća konačni obračun za jednu nulu, samo 10h (za 2 minuta). To oni tako keširali 180.000 evra, kad treba da naplate 18.000 evra. Šta ti je navika...", napisala je premijerka na svom zvaničnom Iks nalogu.

