GRAĐANI UVEK IZGUBE KADA OPOZICIJA PROGLASI NEKU "POBEDU": Premijerka Brnabić o odlaganju sednice Skupštine Beograda

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da opozicija u Srbiji uvek proglasi sopstvenu pobedu kada nešto uzme od građana Srbije, odgovarajući na pitanje o tome što opozicija slavi odlaganje konstitutivne sednice Skupštine Beograda.

Ona je u Nišu, nakon polaganja kamena temeljca za drugu fazu Naučno tehnološkog parka Niš, istakla da ne vidi šta je tačno pobeda opozicije u tome što je potrošila vreme građana Beograda i dodala da je jedina politika Srbije protiv nasilja – upravo nasilje, a jedina karakteristika bezidejnost.

- Vidim da je opzocija proglasila veliku pobedu. Njihova pobeda očigledno je uvek vezana za gubitak građana – narod je na gubitku, oni pobeđuju. Ne vidim šta je pobeda u tome što se odložila sednica, što se nije žurilo sa formiranjem vlasti. Ne vidim kakva je pobeda što ste protraćili vreme građana Beograda, za koju god opciju oni da su glasali. Zna se da li postoji većina, da li je legitimna, da li je legalna. Sve ono o čemu je pričao predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik stranke Miloš Vučević. Ono što je meni zaista fascinantno jeste da je jedina politka Srbija protiv nasilja, u kojoj je očigledno spada i Miloš Jovanović upravo – nasilje. Zovu se Srbija protiv nasilja a jedina politika im je nasilje, dok im je jedina karakteristika bezidejnost. To su pokazali i u Narodnoj skupštini, sada i u gradskoj, Nikada ne nude nikakvu ideju, već samo blokade, nasilje i maltretiranje grđana. Želim još jednom potpuno otvoreno da kažem da mi koji smo bili na listi Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane nismo ukrali nijedan jedin glas i izborne krađe nije bilo - izjavila je Brnabić i dodala:

- Za to postoji nekoliko fundamentalnih dokaza. Prvo, opozicija dok nije videla rezultate, nije ništa tvrdila o krađi. To je sinoć i potvrđeno u Utisku nedelje, dakle da su osvojili mandata koliko su oni želelei, sve bi bilo regularno. Pod dva, birački spisak u gradu Beogradu se razlikovao na nivou statističke greške u odnosu na prethodne izbore. Dakle, poptino u skladu sa svim proteklim godinama i dececnijama. Treće, nešto što oni nikako ne znaju da objasne građanima, a to je da je čak 89% ljudi u biračkim odborima je bilo iz opozicije. Pod četiri, imali ste 5,700 posmatrača, samo Crta preko 2.000. ajveći broj njih upravo u Beogradu. Muva nije mogla da proleti, a ne da se makar i jedan glas ukrade. Ponavljam, mislim da su izbori bili fer, demokratski, što je i ODIHR rekao u preliminarnom izveštaju – da je na 93% biračkih mesta glasanje prošlo bez nepravilnosti. Na ostalim biračkim mestima, uočene su sitne nepravilnosti, kao štop je gužva na biračkim mestima - rekla je premijerka.

Brnabić je podvukla da su pred Srbijom važne četiri godine te da će uz ovakvu opoziciju biti teže postići zacrtane ciljeve, ali ne i nemoguće.

- Imamo mnogo posla do 2027. godine. Želimo da prosečna plata tada bdue 1.400 evra, prosečna penzija 650 evra, minimalna zarada 650 evra. Da biste to postigli, vi za to morate da radite svaki dan. Da implementiramo sve projeklte iz programa Srbija 2027 - skok u budućnost, koje je predstavio predsednik Vučić. Sa ovakvom opozicijom to neće biti nemoguće, ali biće teže. Pokazali smo da umemo da radimo za građane uprkos njihovim opstrukcijama - zaključila je premijerka.

