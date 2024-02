VUČIĆ O BEOGRADSKIM IZBORIMA: Znaćemo sve do 1. marta, nadam se da će Nestorović da pokaže odgovornost

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će biti novih beogradskih izbora, ukoliko ne bude legitimne većine.

"Legalne većine ima", naveo je Vučić na RTS i pojasnio:

"Podsetiću vas kakva je razlika između legalne i legitimne većine. Legalna je da imate većinu u skladu sa zakonom. U ovom trenutku mi imamo legalnu većinu od 56 ili, kažu mi, 57 odbornika. Potrebno je 56. Ja sam rekao, i svi smo bili saglasni po tom pitanju, da moramo da pravimo razliku u odnosu na onaj period kada su ovom zemljom upravljali ljudi na nelegitiman način. Recimo 2008. godine, kada su socijalisti potpisali sporazum, baš sa mnom, ja sam bio potpisnik sporazuma, da ćemo zajednički da formiramo gradsku vlast ako budemo imali većinu. Mi smo imali većinu u gradu, ali su socijalisti pod pritiskom formirali potpuno nelegitimnu vlast sa demokratama. I bez obzira što je bila apsolutno nelegitimna, ja sam, pošto je to bilo legalno, čestitao onima koji su upravljali gradom. Mi ne želimo da budemo neko ko će na nelegitiman način da upravlja bilo čime. Ne, nećemo biti legitimni sasvim i punog legitimiteta ukoliko bismo formirali vlast sa 56".

foto: screenshot RTS

Osvrnuo se Vučić i na uticaj liste "Mi-Glas iz naroda" sa Branimirom Nestorovićem kao nosiocem.

"Očigledno je da ne bismo imali 'zeleno svetlo' od Branimira Nestorovića i njegove grupe. Ja mislim da je to fer da se kaže građanima. Neki kažu 'vi to radite zbog izveštaja, rezolucije, plašite se, ne znam koga'. Ljudi, vi to od sebe polazite. Mene jedino što zanima je da postoji poštovanje građana Srbije, a ne stranaca. Lista gospodina Nestorovića do sada nije donela odluku. Mi sa recimo onim što misli gospodin Jerković imamo čak veći legitimitet nego što je imao Đilas sa socijalistima 2008. Jer je ne zaboravite, on bio nosilac liste za Beograd", rekao je predsednik Srbije.

Vučić je rekao da se nada da će Nestorović da pokaže odgovornost jer "grad i država moraju da budu važniji od partikularnih interesa".

"Narod je taj koji govori da li će neko da pobedi ili ne. Nekad to može da se promeni posle godinu dana, nekad posle pet godina, nekada posle 20, u zavisnosti od toga šta rade oni koji su na vlasti i oni koji su u opoziciji. Da li će biti izbora ili ne, znaćemo 1. marta, kada budemo videli šta će oni reći", rekao je Vučić.