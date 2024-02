NARODNI POSLANIK UGLJEŠA GRGUR: Ekstremisti iz regiona napadaju Vučića jer na vlasti nisu oni po njihovoj meri

- Dok su neki drugi držali vlast u Srbiji nisu bili napadani od pojedinih ekstremista iz regiona kao što sada napadaju Vučića, to dovoljno govori koliko su oni bili po meri onih kojima odgovara jedino da Srbija bude u granicama Beogradskog pašaluka, kaže narodni poslanik sa liste SNS, Uglješa Grgur.

-Vidimo da su palili lutke sa likom predsednika Vučića, to je jedino što mogu i da rade, ja sam ponosan na to, ne bi valjalo da ga ne napadaju, to bi značilo da je Srbija slaba, tj. tačno onakva po njihovoj meri kakva je bila pre 2012. godine. Neka oni rade svoj posao, a mi ćemo svoj. Evropa i svet vide dokle Srbija ide vodeći brigu o svojim interesima, ne mešajući se u tuđe stvari - bićemo domaćin EXPO 2027. godine, a to nije slučajno. Eto vidite šta Srbija uradi sa svojom kupusarskom politikom - kaže Grgur za portal Poslanik.rs Jedini pravi put - Predsednik Srbije je čovek neverovatne energije, zbog njega sam počeo da se bavim politikom. Bilo je političara i državnika, ali je Aleksandar Vučić, nesumnjivo broj jedan. Proučavao sam političku istoriju, pa i onu iz ranijih epoha i mogu da zaključim: nije bilo boljeg državnika još od vremena Milovana Milovanovića, za mudrost bi ga pohvalio i veliki arhiepiskop Danilo II, a za očuvanje srpskog duhovnog ognjišta i pravoslavnog identiteta bi mu se zahvalio i kralj Stefan Uroš II Milutin, pored kojeg je Vučić najviše pomagao srpsku svetinju Hilandar -priča Grgur i dodaje:

-Statuti i programi raznih stranaka, od uvođenja višestranačja do dana današnjeg su prazna slova na papiru, ako nema volje. Ništa ne vrede hiljade pisanih reči i teorija ako vi nemate nijedan kilometar izgrađenog puta. A oni se u Srbiji grade kao i pruge, bolnice, domovi zdravlja, klinički centri - sve ono što je prioritetno za običnog čoveka, a naš predsednik živi i radi upravo za običnog oveka. Njegova reč vredi više nego hiljadu nečijih potpisa, statuta i programa koje smo čitali više od trideset godina... Vučićeva Srbije pomaže retko obolelim osobama, daje podršku mladim bračnim parovima, brine o starima, plate i penzije rastu... Da običan čovek može dostojno da živi- to je formula uspeha. Socijalna pravda -Mnogi moji prijatelji upoređuju me sa Skerlićem aludirajući na stavove Jovana Skerlića i njegovu borbu za socijalnu pravdu. To je moja ideja vodilja, oduvek. Nisam poput mnogih koji se za nju bore samo na papiru, a ovako su kapitalisti. Ponosan sam kada me porede sa ovim gorostasom naše prošlosti i to mi je dodatni podstrek da politiku ne vidim kao orude za lični, već sredstvo za kolektivni interes - zaključuje Grgur.

Kurir.rs/Poslanik