VUČIĆ SA SAMITA U TIRANI: Prihvaćeni predlozi da se izbaci tačka 11 o Ruskoj Federaciji, Osmani tražila da se ponovo glasa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje danas u Tirani na Samitu Ukrajina - Jugoistočna Evropa a u izjavi za medije rekao je da su prihvaćeni predlozi da se izbaci tačka 11 o Ruskoj Federaciji.

- Uprkos želji da podržimo međunarodno pravo, nismo mogli. Nema sankcija, ne pominju se sankcije, što je za nas važno, ne pominje se ruski maligni uticaj. Mi smo jedina zemlja ovde koja neće u NATO, naš narod zna zbog čega. Ukrajini danas nije lako, i Ukrajini mi nemamo šta da zamerimo - rekao je predsednik i dodao da ne treba zaboraviti za Ukrajina nije priznala nezavisnost Kosova.

- Kada smo sve dogovorili da ne bude, Osmani je tražila da se ponovo glasa o tome, ali joj nije prošlo. To je ta vrsta pristupa u kojem svaki put mora da se vrši žestok pritisak na našu zemlju. Kada bih vam rekao čiji je predlog bio prvi za sankcije, najmoćniji ljudi su to tražili - objasnio je predsednik.

- Ili imate politiku, ili nemate politiku, niste vi heroj niti bilo čiji poslušnik. Jedino što možete da radite je da se borite za svoju politiku. Danas imamo mnogo posla. Od sedam sati, ide nam Zapadni Balkan, EU samit. One priče koje su realne. Ima onih što sanjaju snove da će prekosutra ući u EU. Ja da se pravim glup i blesav pred našim narodom ne mogu. Ako dovedemo proizvođača automobila, a ne možemo jer ne može 55 odsto delova da pravi u Srbiji, a mi nismo u EU, onda kada izvodi ide 10 odsto dažbina. Bavimo se tim stvarima, jer onda možemo da privučemo i Japance i Nemce. Ako to uspemo da uradimo do kraja godine, to su veliki rezultati.