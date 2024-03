"VUČIĆEV SARADNIK OČITAVA BROJILA, A JA NEMAM POJMA KO JE ČOVEK" Predsednik: Pritisci su sve veći

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom današnjeg obraćanja medijima govorio o tome kako, osim toga što pritiske na Srbiju vrši spoljni faktor, postoje i ljudi iz naše države koji to rade.

- Većinska Srbija i naš narod to ne prihvataju i zato su pritisci sve veći. Oni se sprovode preko institucija, organizacija i agencija, kao i preko političara. Preko medija, oni imaju zadatak za stalnu kriminalizaciju Srbije, stvaranje opšte atmosfere veoma loše. Kako se to radi? Imate primer, juče su objavili u Junajted grupi, "Vučićev saradnik očitava brojila u Srbiji", to je naslovna strana, a ja nemam pojma ko je čovek. Niti mi išta znači njegovo ime i prezime, a onda se ispostavi da je on moj saradnik tako što je bio kum na nekoj slavi pre nekoliko godina u Novom Sadu. Dehumanizacija, "Vučićev otac mu nije otac, sin mu nije sin" i tako dalje, do opšte atmosfere gde ti ljudi, posle bezbroj ponavljanja izgleda da su poverovali to, a to je priča Borka Stefanovića koji kaže "Vučić nas vodi u siromaštvo i korupciju", iako ljudi u Srbiji nikada manje siromašno nisu živeli.

