ZAPOSLENI U KOMUNALNIM PREDUZEĆIMA OČAJNI: Zbog odluke tzv. CBK mogu da podignu samo deo svoje zarade

Nekoliko stotina zaposlenih u javnim komunalnim preduzećima u Severnoj Mitrovici došli su ispred filijale Poštanske štedionice u tom gradu u nameri da podignu svoje plate, koje su im iz budžeta Vlade Srbije danas uplaćene. Oni su za Kosovo onlajn poručili da su ogorčeni jer mogu da podignu najviše 10.000 dinara budući da novca nema zbog odluke CBK o zabrani dinara.

U redu za isplatu zarada danas su radnici komunalnog preduzeća "Standard", kao i "Vodovod Ibar". Na bankomatima para nema, a na šalterima mogu da podignu do 10.000 dinara, i to dok zalihe novca budu trajale.

Jedan od okupljenih radnika Hazir Krasnići rekao je za Kosovo onlajn da mu je novac juče popodne uplaćen na račun kada mu je i stigla poruka od banke.

- Bio sam kod Pošte, bila je gužva. Vidite i sami da je i danas gužva. Nas 70 odsto je Roma, imamo decu i porodicu, ne možemo da podignemo novac nikako. Možemo da podignemo samo nešto malo, ali to nam ne znači ništa. Do 10.000 dinara. To će da ode brzo, a sutra je isto gužva. Sve je ovo maltretiranje. Ogorčeni smo i ovo nam sve mnogo otežava život - rekao je Krasnići.

Sa njim se slaže i Slađana Milenković. Ona navodi da su ljudi koji primaju platu u dinarima ogorčeni odlukom kosovske vlade o zabrani srpske valute i da im to otežava život.

- Naravno da smo ogorečeni na ovu odluku, otežava nam život, ne možemo platu da podignemo, tako nam je svima. Neko je u mogućnosti da ide u Centralnu Srbiju da podigne platu, a neki i nisu. Mi mlađi ljudi i nekako, a gde su penzioneri, za stare ljude stvarno je teško. Bila sam jednom na šalteru, podigla sam 10.000, ali to je ograničeno kako za mene tako i za ostale ljude iz severnog dela Mitrovica - rekla je Milenković.

Aleksa Radosavljević kaže da je situacija posle ukidanja dinara veoma teška za Srbe na Kosovu.

- Veoma je teška situacija, ja sam radnik JKP 'Vodovod Ibar', radimo 24 sata, na usluzi smo građanima svih nacionalnosti. Lični dohodak nam je uplaćen, međutim, novca u bankama nema zbog čega je narod prinuđen da ide u Rašku, Novi Pazar, Kraljevo da bi podigli plate. Veoma je teška situacija. Na prelazu Jarinje se stvara velika gužva, velike kolone, po 2-3 sata čekanja, veoma teško - kaže Radosavljević.

Kurir.rs/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.

