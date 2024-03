OVO SU NAJDUGOVEČNI POSLANICI U SKUPŠTINI SRBIJE! Evo ko ima najviše poslaničkog staža u srpskom parlamentu

Najvećim brojem poslaničkih mandata u novom sazivu republičkog parlamenta mogu se pohvaliti samo trojica poslanika, i to Igor Bečić, Veroljub Arsić i Aleksandar Čotrić, svi sa liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane". Njima će ovo biti ukupno deseti poslanički mandat u Skupštini Srbije. Koja je tajna trajanja, šta im je bilo najlepše, a šta najteže za sve ove godine, ali i šta poručuju novim kolegama koji su prvi put 6. februara, na konstitutivnoj sednici, seli u poslaničku klupu, pitali smo ove prekaljene parlamentarce.

Tajna trajanja

- Nema nikakve posebne tajne. Kada narodni poslanik dobije prvi mandat, mora mnogo da radi, mora da bude prepoznatljiv. Mora da se dokaže i kolegama i, naravno, tokom čitave te karijere ne treba da posustaje zbog toga, zato što se od stare slave ne živi. Tu je i ona duboka emocija da verujete u političku ideju koju zastupate i da se za nju borite, i na taj način rezultati uz rad dolaze - kaže na početku razgovora za Kurir Arsić.

Njegov kolega Aleksandar Čotrić navodi da je veoma važno imati svoje političko "vjeruju".

- I svest da su građani uvek u pravu i da mi postojimo zbog njih. Mnogo sam putovao po Srbiji i nema nijednog grada i varošice koje nisam posetio u proteklih trideset godina. Uvek sam se trudio da upoznam potrebe ljudi koji imaju neke probleme - navodi Čotrić.

I Bečić ističe svoju formulu dugovečnosti:

- Čast mi je da parlamentarnim radom mogu da doprinesem razvoju Srbije i politici koju zastupa predsednik Vučić, a kao ključne faktore naveo bih zalaganje za nacionalne interese, posvećenost poslu i poverenje stranke koja je prepoznala moje delovanje u parlamentu, ne samo kroz plenum već i kroz rad u skupštinskim odborima i međunarodnim parlamentarnim skupštinama. To je za mene formula dugovečnosti.

Lepo i ružno

Čotrić je prvi put za poslanika izabran u decembru 1993. godine, a Bečić četiri godine kasnije, s tim što su obojica imali pauze u poslaničkom stažu. Jedino je Arsić od 2001. do danas stalno u Skupštini. Sva trojica kažu da je za sve ove godine bilo i lepih i manje lepih trenutaka.

- Najlepši svakako jeste bio izbor prve vlade Aleksandra Vučića i onaj trenutak kad je Srbija po svim pokazateljima izašla iz krize javnih finansija i okrenula se svom razvoju... Jedan od najtežih, ako ne i najteži trenutak bio je kad je naša južna pokrajina, odnosno kad su privremene prištinske institucije proglasile takozvanu državnost - kazao je, između ostalog, Arsić, dok Bečić navodi sledeće:

- Polaganje zakletve uz intoniranje himne, svesnost trenutka i značaja da su vam građani preko podrške partiji koja vas je delegirala ukazali poverenje da donosite odluke u njihovo ime, za mene je najlepši trenutak, kao i usvajanje zakona kojima se rešavaju krucijalne stvari za bolji život građana i napredak Srbije. Teških trenutka je bilo mnogo u ovom dugom periodu, od bombardovanja i razdvajanja zajednice do narušavanja teritorijalnog integriteta, ali za mene iz ugla poslanika definitivno petooktobarsko paljenje Skupštine. Uništavanje jednog kulturno-istorijskog spomenika, doma svih građana, za mene je događaj koji ne želim da se više ikada ponovi.

Čotrić ističe da je najznačajnije što je upoznao, kako kaže, mnogo divnih ljudi koji su bili poslanici Skupštine ili kolege iz drugih parlamenata.

Čotrić o aktuelnom šefu države

Vučić inicirao druženje mlađih poslanika

- Godine 1994. upoznao sam tadašnjeg poslanika, a sada predsednika Srbije, Aleksandra Vučića. To je i njemu i meni bio prvi mandat. On je već bio poznat po briljantnim nastupima na televizijama. Međutim, naše tadašnje stranke nisu bile u najboljim odnosima, ali on je imao sasvim drugačiji pristup. Prilazio je našim poslanicima i najnormalnije i najprijateljskije razgovarao. Više nego prijatno me je iznenadilo što je predlagao da se mi mlađi poslanici iz različitih stranaka - i vladajućih i opozicionih družimo, viđamo van Skupštine. Dešavalo se da se na njegovu inicijativu okupljamo u kancelarijama Skupštine i najnormalnije i najuljudnije komuniciramo i razgovaramo o sportu, književnosti, privatnim stvarima, bez obzira na sve političke i stranačke razlike. To je i za to vreme, a i sada, pravi izuzetak, ali i primer kako treba shvatati poslaničku funkciju - ispričao je Čotrić za Kurir.