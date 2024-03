KRITIČNA SITUACIJA I U ŠILOVU ZBOG UKIDANJA DINARA: Prosvetni i zdravstveni radnici izrazili nezadovoljstvo

Već više od mesec dana, građani Šilova se suočavaju s nedostatkom dinara u pošti, što je dovelo do ozbiljnih posledica za mnoge. Danas se ispred pošte okupilo stotinak prosvetnih i zdravstvenih radnika, izražavajući svoje nezadovoljstvo i zabrinutost zbog situacije u kojoj se nalaze, prenosi Kosovo Online.

- Danas smo se ovde okupili da izrazimo nezadovoljstvo koje traje mesecima unazad, a koje je kulminiralo prošlog meseca zbog zabrane dinara. Juče smo primili platu, došli smo da je podignemo, međutim dinara nema. Sada treba da odlazimo za Bujanovac ili Vranje, što iziskuje dodatne troškove - izjavio je profesor Miloš Vasić.

Ogorčenje nije prisutno samo među prosvetnim i zdravstvenim radnicima, već i među penzionerima i invalidima, koji se suočavaju s istim problemom. Mnogi od njih su primorani da plate nekoga da ih odveze do Bujanovca ili Vranja, kako bi podigli svoje socijalne naknade.

Putovanje do centralne Srbije iziskuje i dodatne troškove i napore, s obzirom na to da mnogi moraju prevaliti i do stotinu kilometara u oba smera.

- Kući imam babu i dedu, kako njih da odvedem u Vranje? Imaju preko 80 godina, kako da podignu svoje penzije - upitao je Vasić.

Dok se borba za rešavanje ovog problema nastavlja, ostaje pitanje kako će građani Kosovskog Pomoravlja, u ovoj teškoj situaciji, obezbediti osnovne životne namirnice i očuvati svoju egzistenciju.

Kurir.rs/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.