PREDSEDNIK VUČIĆ O BEOGRADSKIM IZBORIMA: Mogu da budu 28. aprila ili 5. maja

Predsednik SrbijeAleksandar Vučić izjavio je danas da beogradski izbori mogu da budu 28. aprila ili 5. maja, kada je Vaskrs.

- Ako predsednik skupštine bude izabran 11. marta, izbori moraju da budu do 11. ili 12. maja, mogu da budu 28. aprila ili 5. maja, a tada nam je Vaskrs. Hoćete na Vaskrs da imamo izbore? Kada neko izgovara gluposti, neko mora da stane i kaže šta su zakonske norme. Niste došli ni na konsultacije da zatražite nešto, elementarne demokratske norme niste poštovali, nisu znali ni kako da zatraže raspisivanje izbora - rekao je predsednik Vučić i dodao:

- A oni kažu, Vučiću donesi leks specijalis. Ne donosi Vučić leks specijalis. Niti je kad donosio, niti može da donese. To donosi narodna Skupština - rekao je Vučić.

Naglasio je i "da biste pobedili morate da dobijete poverenje naroda."

- Neću da im se mešam u to, hoće ili neće na izbore. Da oni veruju u to da su izbori pokradeni, izašli bi skačući od sreće jer smo jedina zemlja koja je pozvala ODIHR da prisustvuje lokalnim izborima. Jasno im je, da biste pobedili morate da dobijete poverenje naroda. Da prihvatim laži i obmane, neću nikada. Znam da nije tema to što su izgubili beogradske izbore, zahvaljujući bahatosti je došlo i do preokreta dva meseca pre izbora. Suština je u tome kako da se slomi Srbija - istakao je predsednik danas tokom obilaska Vojnotehničkog instituta.