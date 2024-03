IZBORI U BEOGRADU 2. JUNA Vučić se obratio građanima nakon sastanka sa liderima stranaka vladajuće koalicije: "Svi su saglasni"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je večeras građanima Srbije da će predstojeći beogradski izbori biti održani 2. juna.

- Svi izbori će biti u zakonskom roku. Svi su na sastanku bili za to da se beogradski održe 28. aprila, ali ja sam odlučio da to bude 2. juna. Zakonski precizno je sledeće: Najkasniji datum za raspisivanje izbora je 3. april. I to mora da raspiše predsednik Skupštine, koji do tada mora biti izabran.

Vučić dodaje da je on izneo drugačiji predlog i da su svi prihvatili njegovu ideju.

- Moja ideja je da izbori budu 2. juna. Ja ću objasniti i zašto. Želim da svi imaju vremena da pripreme kampanju. Ja ću reći zašto sam ovo tražio. Nije bilo nikakvog stranog pritiska, pod jedan. Ja sam pričao sa prijateljima sa istoka, Ana Brnabić je pričala sa ljudima iz Kvinte, nije bilo pritisaka nikakvih - kazao je.

