SRBIMA NA SEVERU KiM OLAKŠAN ŽIVOT: Do 13 sati podignuto 7 miliona dinara u ekspoziturama Poštanske štedionice kod Jarinja (VIDEO)

U mestu Rudnica udaljenom oko dva kilometra od prelaza Jarinje, građani sa severa Kosmeta su danas do 13 časova u montažnim ekspoziturama Poštanske štedionice podigli sedam miliona dinara.

Aleksandra Radosavljević, koja je došla da podigne novac, rekla je za Kosovo onlajn da je tu zbog odluke vlade u Prištini kojom joj je onemogućemo da podigne platu tamo gde živi.

"Ovo je sad mnogo lakše zato što ne moramo da idemo do Raške ili eventualno Novog Pazara", rekla je ona.

Marko Pavlović ispred Banke Poštanska štedionica kazao je da je ta banka otvorila četiri ekspoziture u neposrednoj blizini Jarinja, Brnjaka, Končora i Merdara.

"Kao što znate Srbima na KiM otežan je život usled nemogućnosti podizanja dinara. Banka Poštanska štedionica je otvorila montažne ekspoziture kako bi olakšala ljudima na teritoriji KiM da ne putuju u centralnu Srbiju i izlažu se dodatnom trošku. Ove četiri lokacije imaju radno vreme od 9 do 17 sati radnim danima i subotom (od 9. do 17. časova). Istakao bih da su to privremeni objekti koji će biti tu samo dok se ne uspostavi normalan režim rada dinara i platnog prometa", rekao je on.

Dodao je da je u poslednjih mesec dana dva puta je blokiran ulaz dinara na Kosmetu.

"Iz tog razloga postavili ove bankomate koji su dostupni 24 sata na svim lokacijama. Ljudi su veoma zadovoljni, dolaze od jutros u velikom broju. Nema ograničenja sa podizanjem novca ni na šalterima ni na bankomatima. Radimo sa tri zaposlena da bi sprečili pojavu gužve i da bi se ljudim usluga što kvalitetnije obavila. Ljudi ovde mogu da obave sve bankarske usluge, a ne samo podizanje novca", rekao je Pavlović.

