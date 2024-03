NOVA ŠOK TEORIJA BIVŠEG ĐINĐIĆEVOG TELOHRANITELJA Veruović: Nije pogođen iz Gepratove ulice, atentat je mogao biti sprečen VIDEO

U momentu atentata sa Zoranom je bio i njegov telohranitelj Milan Veruović, koji je i sam bio teško ranjen. Milan je ubrzo po osnivanju Demokratske stranke postao njen član, a ubrzo nakon toga je postao deo ličnog obezbeđenja njenog predsednika Zorana Đinđića.

Povodom 21. godišnjice ubistva premijera za jutarnji program govorio je Veruović gde je izneo razne tvrdnje među kojima je i da premijer nije pogođen iz Gepratove ulice, iako to piše u zvaničnom izveštaju.

- Mnogo je teorija da su postojala najmanje dva pucača, znači snajperista. Zapravo ne teorija, mnogo je dokaza koji usmeravaju na te teorije. Dokaza sa lica mesta i izjava svedoka. Predsednik Vlade nije pogođen iz Admirala Geprata, kako to zvanična verzija događaja tvrdi. O tome postoje brojni dokazi, to su pre svega ulazna i izlazna rana na premijerovom telu i nemušto objašnjenje tadašnjeg obdukcioniste Dušana Dunjića i sudskog veštaka Kunjedića koji su pokušali na sudu da nas uvere da je parče zrna metka koja je nađena tu ispred zgrade Vlade, na sebi nije sadržalo biološke tragove krvi, zapravo nije krunski dokaz za to da je na nas pucano više od dva puta - rekao je Veruović i dodao:

- Ako su neki pojedinci u državi, znali pola sata nakon atentata, ko je izvršio atentat, zbog čega onda nisu sprečili da se taj atentat izvrši? Kako su znali pola sata pre atentata ili 21. februara, čak 15 dana pre toga. Kada su već imali sve u svojim rukama, zašto nisu sprečili tu kriminalnu grupu da izvrše atentat? Dakle, to su sve opravdane sumnje koje nas dovode da imamo pravo da sumnjamo u zvaničnu verziju događaja.

