BIVŠI ČEŠKI PREDSEDNIK ZEMAN: Dve greške NATO, bombardovanje Jugoslavije i povlačenje iz Avganistana

Bivši predsednik Češke Miloš Zeman ocenio je na 25. godišnjicu ulaska Češke u Nato da je za tih četvrt veka Alijansa napravila dve greške: to što je bombardovala SR Jugoslaviju i što se kako je naveo kukavički povukla iz Avganistana.

"Javno sam rekao, prevarili su nas. Zato što su nam u Nato tvrdili da će u Jugoslaviji biti bombardovani samo vojni ciljevi. Ali u stvarnosti, kao što sigurno dobro znate, odnosilo se i na civilne objekte i tako su stradale i civilne žrtve. Bili smo poslednja zemlja koja je dala saglasnost", kazao je Zeman u intervjuu češkom listu Pravo.

Češka vlada uprkos pritisku saveznika odugovlačila je da da pristanak na bombardovanje. Zeman, koji je tada bio premijer, glasanje je stavio na dnevni red tek kada je sa sednice Vlade bio odsutan kategorični protivnik bombardovanja, kasniji češki premijer Vladimir Špidla.

"Presudna sednica Vlade je održana kada sam bio u Parizu na zasedanju Oecd. I mislim da su me upravo zato tamo poslali. Video sam da je Zeman politička ličnost sa izvesnim militantnim osobinama", kazao je Špidla u jednom kasnijem intervjuu češkom listu Mlada fronta Dnes, javlja Beta.

Zeman je u intervjuu današnjem Pravu rekao da se glasanje završilo kako se završilo a ranije je pristanak na bombardovanje, za koje se izvinio tokom svog drugog mandata, pravdao time da "ne bi bilo normalno kada bi novajlija među saveznicima, Češka, stavila veto na tu odluku".

"Većina u Vladi je bila za to. Priznajem i ja. Ipak do poslednjeg trenutka smo se nadali da će makar Grčka biti protiv ali začudo, i oni su bili za", rekao je bivši češki predsednik.

Miloš Zeman, kao drugu grešku zapadnog vojnog saveza, vidi povlačenje Nato iz Avganistana i prepuštanje vlasti Talibanima.

"Mana Natoa je u tome da nastoji ponekad da igra ulogu svetskog policajca i to se videlo u napadu na Jugoslaviju. Mana je i to što se povremeno ne ponaša baš hrabro. To se vidi u povlačenju iz Avganistana. Mana je i to što informacije obaveštajnih službi nisu uvek kvalitetne. Pogledajte podatke CIA o oružju za masovno uništenje u Iraku", rekao je Zeman.

Bivši češki premijer i predsednik koji je godinama aktivno vodio prorusku politiku, sve do napada Rusije na Ukrajinu kada je potpuno okrenuo smer, zaključio je da je Nato jedina bezbednosna garancija Češke protiv imperijalnih ambicija Rusije. Kako kaže, to je i jedini garant da se ne ponovi ruska okupacija kao 1968. godine kada su trupe Varšavskog pakta izvršile invaziju na Čehoslovačku.

