ULOŽEN VELIKI TRUD ZA OČUVANJE SRPSKOG NARODA: Pomoćnica direktora Kancelarije za KiM u poseti KBC Kosovska Mitrovica

Pomoćnica direktora Kancelarije za KiM Svetlana Miladinov posetila je danas Kliničko-bolnički centar Kosovska Mitrovica i istakla da je cilj njene posete da sa predstavnicima zdravstvenih ustanova razmotri šta je sve neophodno dodatno uraditi i uložiti kako bi srpski narod imao još bolju zdravstvenu zaštitu, prenosi Kosovo Online.

Miladinov je prilikom obilaska nove zgrade fizijatrije KBC Kosovska Mitrovica najavila da će pored zdravstvenih ustanova u opštinama na severu, obići i škole i predškolske ustanove u clju poboljšanja uslova obrazovanja i školovanja dece sa KiM.

- U prethodnom periodu uloženo je dosta u Kliničko-bolnički centar u Kosovskoj Mitrovici. Ja sam ovde da vidim šta je to potrebno dodatno da se uradi kako bi naš narod, ali ne samo ovde na severu, nego na celom prostoru Kosmeta imao još bolju zdravstvenu zaštitu. U narednom periodu obilaska posetiću osnovne škole, koje su u delokrugu Ministarstva prosvete Srbije. Kancelarija sa Ministarstvom prosvete radi na unapređenju obrazovno-vaspitnog procesa i sistema, ali i poboljšanja uslova đaka, učenika, studenata, predškolaca na ovom prostoru. U nardnim satima boraviću ovde na severu i pogledati šta je to neophodno za poboljšanje svih ovih navedenih uslova - poručila je Miladinov.

Direktor KBC Kosovska Mitrovica Zlatan Elek izrazio je zahvalnost Kancelariji za KiM, Vladi Srbije i resornim ministarstvima za sav trud koji ulažu da bi srpski narod opstao i ostao na Kosovu.

- Dugujemo veliku zahvalnost gospođi Svetlani Miladinov i gospodinu Petru Petkoviću, direktoru Kancelarije za KiM za sav trud koji ulažu da bi srpski narod opstao i ostao na ovim prostorima, što je cilj i svrha ne samo Kancelarije za KiM nego i Vlade Srbije, resornih ministarstava i prisnika Srbije. Mi smo danas ugostili Svetlanu Miladinov koja je obišla novu zgradu Fizijatrije, dogovorili smo se o daljim koracima snabdevanja KBC kako s savremenim i sofisticiranim instrumentima i medicinskim aparatima, tako i sa svim ostalim što nam je neophodno - rekao je Elek.

Istakao je da ta zdravstvena ustanova uspešno nastavlja sa radom zahvaljujući kontinuiranoj podršci Srbije, koja je naročito bila značajna za vreme pandemije.

- U svakom slučaju i za vreme korone, a i sada Kancelarija za KiM nam izlazi u sustret sa svime što nam je neophodno i faktički bi bilo nezamislivo da mi postojimo ovde ne samo da nije Kancelarije za KiM, nego i Vlade Sbije i resornih ministarstava - kazao je Elek.

Izrazio je nadu da će biti još poseta predstavnika Kancelarije za KiM i Vlade Srbije, ukazujući da njihovi dolasci, nažalost, zavise i od prištinskih vlasti.

- Nadam se da će ove posete biti kontinuirane. One ne zavise samo od Kancelarije za KiM, već, nažalost, zavise i od privremenih vlasti u Prištini. Mislim da će u narednom periodu biti još više razumevanja s obzirom na to da su početni koraci učinjeni što se tiče snabdevanja lekovima i da ćemo u nekom kontinuitetu doći do nekog komromisnog rešenja koje je održivo za srpsku zajednicu na teritoriji KiM. Vi znate ako nekome onemogućite lečenje da mu onemogućavate i pravo na život, a verujem da do toga neće doći - zaključio je Elek.

