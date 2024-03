SEDAM NOVIH FIRMI, TRI AUTOMOBILA, ŠTEK U BANKAMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU: Evo koliko je Đilas UVEĆAO BOGATSTVO! Crno na belo

Dragan Đilas, lider Stranke slobode i pravde, uvećao je svoje bogatstvo za čak sedam novih firmi, od kojih je šest stoprocentno u njegovom vlasništvu, dok u jednoj ima udeo od 80 odsto. Đilas je kupio i tri nova automobila, od kojih dva oldtajmera, a i dalje ima štedne uloge u bankama u zemlji i inostranstvu. Zanimljivo je da su dva trosobna stana i dve garaže "nestali" iz njegove imovinske karte, pokazuju podaci o imovini koje je lider SSP, po zakonskoj obavezi, dostavio Agenciji za sprečavanje korupcije.

Samo letimičnim pogledom na njegovu novu imovinsku kartu, koju je objavila Agencija, vide se drastične promene u odnosu na podatke prijavljene 2016. godine, kada je bio bio odbornik Skupštine Grada Beograda.

Drastično

Za razliku od te 2016. godine, kada je imao dva trosobna stana, i to od 90 i od 105,9 kvadrata, kao i dve garaže od po 11,5 kvadrata, tih nepokretnosti sada - nema. Makar više nisu na njegovo ime.

foto: Foto: printscreen/Agencija za borbu protiv korupcije

Kod Đilasa se promenilo i stanje kada je reč o voznom parku. Pored automobila marke BMW 530 XD, proizvedenog 2007. godine, a kupljenog preko lizinga, lider SSP sada ima u svom vlasništvu i BMW X5 30 iz 2014. godine, te oldtajmere - "zastavu 750" iz 1966. i "sitroen cimos", proizveden 1987. godine.

Inače, Đilas će u Skupštini Srbije primati samo paušal od 46.087,33 dinara, a ne i poslaničku platu. On je i kao odbornik u Skupštini Beograda primao samo paušal od 10.000 dinara.

foto: Foto: printscreen/Agencija za borbu protiv korupcije

Lider SSP i dalje ima depozite i štedne uloge u bankama, a kada je reč o firmama, tu se situacija drastično promenila, odnosno, pored ranije prijavljenih 25 odsto u "Multikom grupi", što je, kako je navedeno, vredno 56.139.880 dinara, sada je vlasnik, odnosno "kao pravno lice ima udeo", u još sedam firmi (videti tabelu).

Naziv firme udeo vrednost Simple D. group, Beograd - Vračar 100% 100,00 dinara Samo organsko d. o. o., Sikole 100% vlasništva 2.500.000,00 Base innovation, Beograd - Savski venac 100% 5.000,00 Comity real estate, Beograd - Voždovac 100% 121.436.188,00 PIK omladinka d. o. o., Beograd - Voždovac 80% 1.106.000,00 Open international ag, Cug 100% 5.440.000,00 Open Prague sro, Prag 100% 8.000,00

Dve od ukupno osam firmi u kojima Đilas ima vlasništvo registrovane su u inostranstvu - "Open international ag" ima sedište u Cugu u Švajcarskoj, a "Open Prague sro" u Pragu, u Češkoj.

Posao za Agenciju

U firmi "PIK omladinka d. o. o." Đilas ima vlasništvo 80 odsto, a preostalih 20 procenata vodi se na firmu "D. D. P. Novelty consulting", čija je direktorka izvesna Ana Ristović Nikezić.

Zanimljivo je da je u "Pik omladinka d.o.o" u februaru ove godine Dragan Đilas postao direktor umesto Dušana Nikezića, koji je prethodno bio na toj funkciji. Inače, to je firma za gajenje jabučastog i koštičavog voća. I u firmi "Samo organsko d.o.o" Đilas je nedavno postao direktor umesto Nikezića.

Marko Matić, direktor Centra za odgovorne medije, komentarišući novu imovinsku kartu lidera SSP, kazao je za Kurir da ona "pokazuje da Đilas poseduje basnoslovno bogatstvo koje je stekao u vreme dok je bio na vlasti".

foto: Kurir televizija

- Osnivanjem novih firmi Đilas vrši transfer i reorganizaciju stečenog kapitala, čime pokazuje da slobodno posluje u Srbiji iako je opozicioni lider, ali i da mu poslovanje jedino dobro ide kada je na vlasti i kada koristi državne resurse - kazao je Matić.

Dragan Dobrašinović, član Koalicije za nadzor javnih finansija, pretpostavlja, kako je rekao, da je ono što političari prijavljuju Agenciji za sprečavanje korupcije istinito.

foto: Beta

- On je verovatno nešto prodao, a nešto kupio u tom periodu. Čini mi se da je on vrlo bogat i to je opšte poznato, zašto bi prikrivao neku staru imovinu, a prijavljivao novu? Njemu prikrivanje imovine ne bi ništa promenilo. Mogu postojati slučajevi prikrivanja, ali ako postoji sumnja, time bi trebalo da se bavi Agencija za sprečavanje korupcije - rekao je Dobrašinović.

foto: Kurir

