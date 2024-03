ĐILAS JE LIČNO MEFISTO SRPSKE OPOZICIJE! Đavolski žestoke reči predsednika Narodne stranke Vladimira Gajića upućene lideru SSP

Predsednik Narodne stranke Vladimir Gajić žestoko je reagovao na poslednji nastup lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa u kojem je iz opozicionog bloka, koji za naredne izbore želi da okupi koalicija Srbija protiv nasilja, izostavio NS.

Đilas je izjavio da bi opozicija na novim beogradskim izborima trebalo da nastupi u jednoj koloni u kojoj vidi "Srbiju protiv nasilja", koaliciju NADA, Socijaldemokratsku stranku, pa čak i Dveri, ali ne i Narodnu stranku. Za Gajića je to bio okidač da mu javno uputi đavolske reči.

- Čovek je lično Mefisto srpske opozicije - napisao je Gajić na društvenoj mreži Iks, uz isečak iz intervjua koji je Đilas dao za Insajder televiziju.

Човек је лично Мефисто српске опозиције.. https://t.co/vaMERksnQf — Владимир М.Гајић (@vladimirgajic1) March 13, 2024

U razgovoru sa Jugoslavom Ćosićem Đilas je govorio i o stavu da opozicija treba da nastupi na jednoj listi na novim beogradskim izborima.

- Pokušaćemo da budemo bolji. Mislim da nemamo prevelike mogućnosti, odmah da vam kažem. Mislim da jedan od načina kako u Beogradu može da se promeni vlast, jeste i taj predlog koji podržava jedan deo opozicije, a to je jedinstvena lista za Beograd. U kojoj bi bili, znači, oni koji su članovi koalicije Srbija protiv nasilja, koalicije NADA i nekih drugih opozicionih stranaka - poručio je Đilas.

Dodao je i koga bi tu sve voleo da vidi.

- Pa sve one koji su opozicija, da li je to Tadićeva SDS, da li su to Dveri, da li je... Mislim, eto, to su one koje ja vidim kao opoziciju sigurno i za koje ne vidim zašto ne bi bili tu. I, ono što je neophodno, jeste podrška ljudi iz Proglasa i uličnih javnih ličnosti i iz Proglasa i van Proglasa - rekao je Đilas.