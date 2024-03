PREDSEDNIK VLADE BAVARSKE ZEDER: Srbija ključna država za stabilnost Zapadnog Balkana

Ankunft in #Serbien: Vielen Dank für den ehrenvollen Empfang am Flughafen in #Belgrad durch Staatspräsident Aleksandar Vučić @predsednikrs. Serbien ist ein Schlüsselstaat, wenn es um die Stabilität des Westbalkan geht. Das Land ist Tor zum Osten und für Bayern ein stabiler und… pic.twitter.com/NAZrozenBP