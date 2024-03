"BOJKOT OPOZICIJE NEĆE POSTIĆI REZULTAT!" Stručnjaci: Ne žele nikakvu saradnju sa vlašću, ali konstituisanje parlamenta to NIJE

Skupština Srbije u četrnaestom sazivu imaće šest potpredsednika, od toga pet iz vladajuće koalicije. To je epilog konsultacija poslaničkih grupa u Skupštini Srbije, a koje su završene juče. Konsultacijama nisu prisustvovali predstavnici liste "Srbija protiv nasilja" i koalicije NADA.

Državni sekretar u Ministarstvu odbrane Nemanja Starović, politikolog i politički analitičar Boban Stojanović i direktor Centra za odgovorne medije Marko Matić gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su govorili o ovoj temi.

- Kada govorimo o tim konsultacijama koje vode predsedavajući Narodne skupštine Republike Srbije u ovom momentu, to je stvar koja je uobičajna, rutinska. Kada se verifikuju mandati novoizabranih narodnih poslanika. To je jedna od vrste konsultacija gde se dogovara i koliko će potpredsednika imati Narodna skupština, po kom obrascu će biti ta mesta raspodeljana. Uglavnom to biva shodno broju članova poslaničkih grupa koje su formirane. Dogovara se raspodela rukovodećih mesta u skupštinskim radnim telima. Pre svega u odborima koji su itekako važni za funkcije Narodne skupštine. Dobra praksa je bila do sada. Najbrojnije opozicione poslaničke grupe delegiraju i pola predsednika Narodne skupštine da dobiju određen broj rukovodećih mesta u odborima Narodne skupštine i sa tim nismo ranije imali značajnih problema. Ono što mislim da je ovde nejasno i odgovor bi trebalo da pruže ljudi upravo iz tih opozicionalnih stranaka zašto su se odlučili na ovako nešto. S jedne strane vidimo da neće bojkovati ovaj rad parlamenta, ali sa druge strane se povlače i ne žele da učestvuju u punom mandatu u smislu preuzimanja tih veoma važnih mesta. Odgovor treba oni da pruže. Mislim da, generalno, ovo nije dobro. Kvari se nekakva atmosfera koja bi trebala da postoji. Naravno, parlament će moći da funkcioniše i uprkos svemu tome, ali bi za nekakav dalji razvoj demokratije u Srbiji, društvenog dijaloga, političkog dijaloga, bilo bolje da učestvuju u punom kapacitetu - rekao je Starović.

Matić smatra da bojkot opozicije neće imati efekta.

- Mi moramo da imamo demokratsku raspravu i diskusiju koja ne sme nikada da se pretvore u sukobe, to i jeste ideja demokratije i poštovanja demokratskih procedura. Dakle da naše političke razmene nikada ne prerastu u ozbiljne društvene sukobe koji mogu da eskaliraju na ulici i van institucija. Mi ovde imamo sada jedinstven slučaj, jednu novu specifičnu situaciju da opozicija nije bojkotovala izbore. Koliko sam razumeo izbori za parlament nisu ni bili sporni, dakle njihovi rezultati nisu osporavani od strane opozicije, ali onda imate neku vrstu bojkota institucija nakon izbora. Zašto je to urađeno? Nije mi jasno - rekao je Matić i dodao:

foto: Kurir televizija

- Oni pokazuju da ne žele nikakvu saradnju sa vlašću, konstituisanje parlamenta nije saradnja sa vlašću. To je poštovanje demokratskih procedura, poštovanje institucije i poštovanje izbornih rezultata koje niste osporili. Dakle nije to nikakva saradnja, to što ste vi došli i konstituisali parlament, uzeli ono što vama pripada, podpredsedničko mesto, da budete članovi odbora, dakle to je vaša obaveza koju su vam građani poverili jer ste se kandidovali za to. Nije to saradnja sa vlašću, vi možete biti veoma oštra opozicija unutar te institucije u kojoj ste izabrani, dakle bojkot rada institucije prilikom konstituisanja. To u političkom smislu predstavlja slepu ulicu jer ne mislim da će to postići rezultat.

Stojanović se tokom gostovanja osvrnuo na odluku Predsedništva SNS da je predloži za predsednicu Skupštine. On je tu odluku žestoko kritikovao zbog nedostatka iskustva i pozvao je odbijanje ove ponude.

foto: Kurir televizija

