"PRETI NAM NIZ INCIDENATA NAKON IZBORA, A OVO SU DVA GLAVNA AKTERA" Stručnjaci nemaju dilemu: Bez legitimiteta nema ni nove vlasti

Konstitutivna sednica Skupštine Srbije, na kojoj treba da se izabere predsednik parlamenta, biće nastavljena danas od 11 časova, a za tu funkciju je predložena potpredsednica Srpske napredne stranke Ana Brnabić.

Predlog za izbor Ane Brnabić na funkciju predsednika Skupštine stigao je u parlament 8. marta.

Poslovnik predviđa da predlog podnosi najmanje 30 narodnih poslanika. Pre pristupanja izboru predsednika parlamenta, Narodna skupština odlučuje da li će se glasati tajno ili javno.

foto: Petar Aleksić

Brnabić je rekla da će nova funkcija za nju biti veliki izazov i da mora mnogo da uči, a istakla je i da će na mestu predsednika Skupštine, za koje je predložena, koliko god bude mogla biti otvorena za dijalog i da će moliti da se smanje tenzije u parlamentu.

Gosti jutarnjeg programa "Redakcija" koji su diskutovali o ovoj temi bili su Srđan Barac, Centar za društvenu stabilnost, Radoslav Marjanović, predsednik gradske opštine Stari grad i dr Borislav Antonijević, "Mi - Glas iz naroda".

foto: Kurir televizija

Marjanović je obrazložio šta misli o ponovljenim izborima.

- Siguran sam da ćemo na izborima 2. juna, odnosno da će SNS ostvariti rezultat koji će omogućiti formiranje sigurne i stabilne gradske vlasti. To je jako važno da bi se razni projekti za budućnost nastavili i kako bismo nastavili za razvojem Beograda. Svakako da smo bili u koalicijama koje su nestabilne, pokazalo se u periodu nakon izbora da postoje određene političke grupacije koje nisu u stanju da održe koherentno svoje odbornike, pa se pokazalo da bi tako i sam grad bio u vrsti dugoročne nestabilnosti. Samim tim je ovo i bilo najbolje rešenje. SNS nikada nije bežala od izbora, čak u periodu naše vlasti je najveći broj izbora održano, smatramo da je legitimitet istih veoma važan - započeo je Marjanović.

02:37 USLEDIĆE NIZ INCIDENATA NAKON IZBORA, A OVO SU DVA GLAVNA AKTERA Stručnjaci nemaju dilemu: Došlo je vreme za veliku odgovornost

Antonijević se osvrnuo na pritiske u društvu i pojedine napade uoči izbora:

- Stanje u društvu označavaju događaji u društvu. Svakako sam protiv bilo kakve vrste nasilja, a politička kampanja bi trebalo da se vodi, onako kako bi trebalo da se vodi. Ne znam za obilaženje glasača od vrata do vrata, možda je to deo demokratskog procesa. Moj apel svim glasačima je da se uključe u izborni proces i da u što većem broju izađu kako bi konačno grad dobio pobednika onakvog kakvog zazlužuje. Smatram da je došlo vreme da se pokaže velika mera odgovornosti na ono što je rečeno. Neverovatna je tedencija da se pažnja usmerava na nas. Šest odbornika iz "Mi glas iz naroda" je pokazalo neodgovornost, a ostali odbornici, ozbiljnih ljudi koji su učesnici političke scene poslednjih 80 godina, oni nisu neodgovorni, a nas šestoro jesmo, neverovatno.

foto: Kurir televizija

Barac je rekao da nas sa sigurnošću očekuju incidenti povodom ponovljenih izbora:

foto: Kurir televizija

- Ono što smo videli nakon izbora je veliko nasilje, tenzije i nešto što nije demokratsko-politički proces. Taj proces jeste obilaženje građana, to nije novo, u Velikoj Britaniji je to dovedeno do nivoa da, ukoliko imate kuče, vama se plasira kampanja konkretno za kučiće. Ukoliko imate malo dete, onda se priča o parku za decu. Veoma personalizovana kampanja. Smatram da SNS zaista sa velikim brojem aktivista i snažnom infrastrukturom može da sprovede takvu kampanju, a to ne odgovara drugim političkim akterima kojima nije moguće da tako nešto sprovedu, pa se toliko agresivno napada kampanja SNS. Samim tim, malte ne sa sigurnošću možemo da kažemo da će u narednom periodu uslediti niz incidenata, i postoje dva aktera kojima je to potrebno, a prvi je u regionu koji želi da uruši srpski kredibilitet, a drugi akteri su na našoj političkoj sceni koji pokušavaju kroz incidente da maksimalizuju svoje političke ciljeve.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

06:25 DA LI SU JUNSKI BEOGRADSKI IZBORI DOBRA ODLUKA? Eksperti tvrde: Vučić izbio glavni adut opozicije, neće biti reprize 2020. godine