MINIMAKS SA ALI EKSPRESA IZ****O ELITU KOJA GA JE NAPRAVILA "NEZAVISNIM INTELEKTUALCEM"! Biljana Srbljanović o Ivanu Ivanoviću

Raskid poslovne saradnje Ivana Ivanovića sa Junajted grupom i njegov novi poslovni aranžman sa televizijom unutar Telekomove ponude poslužila je dramskoj spisateljici Biljani Srbljanović da poentira o liku i delu Ivanovića koga je opozicija proglasila za jednu od najvećih perjanica njihove borbe protiv vlasti.

- Ja, da sam Telekom, ja bih sad lepo sve pare od bonusa za transfer Ivana Ivanovića sa "nezavisne televizije" na "režimski tv" uredno isplatila, samo mu ne bih dala termin emitovanja. Svakog meseca bih uredno, bez greške i kašnjenja, e da sam ja am Telekom, plaćala do u dinar ili konvertibilnu marku, sve što smo dogovorili, samo bez pristupa programu. I to ne zato što bih se bojala antirežimske subverzivnosti vulgarnog samozvanog komičara, nego iz čistog ćeifa. Jer mi se može. Kao što jedan od Frenzenovih likova u romanu "Sloboda" ( majka glavne ko-junakinje) kad uzme da kinji ćerku preko telefona, na pitanje "Zašto mi to radiš", odgovora: "Because I can" - počela je Srbljanović žestoki traktat o politički angažovanom komičaru, koji je objavila na Fejsbuku.

Ona je objasnila i zašto je Ivanović, ovako principijelan i moralan, zapravo proizvod takozvane elite.

- Od samo delimično talentovanog i ograničeno uspešnog zabavljača-uličara, čiji su komercijalni dometi ipak ozbiljno ograničeni, cela jedna medijska mašinerija je pokušala da napravi vrednost: proizvela ga u "novinara", "nezavisnog intelektualca", govornika na protestima povodom, povodom, na primer, zločina u Ribnikaru, pa cenjenog gosta Utiska nedelje, citiranog u "građanskom" Danasu i intervjuisanog u uvaženom Nin-u i svi ste ćutali, pravili se mutavi kad je "elita" od autora viceva o silovanim devojčicama i dosetki na temu prostačkog rasizma protiv Roma i Albanaca, uporno pokušavala da napravi vrednost - poručila je Biljana Srbljanović i nastavila:

foto: Printscreen

- I šta ćemo sad? Ja, da sam Junajted medija, ne bih klošaru zamerila NIŠTA, jer da se ne lažemo, od početka znamo šta je u pitanju: ako hoda kao patka - i jeste patka, PATKA OD ČOVEKA, šta ima da se čudim? Tu sam patku, da sam UM mislila bih, dugi niz godina prodavao kao bubrege publici koja sebe vidi kao elitnu, iako su najlakša meta, za džabe će raditi u korist krupnog kapitala, samo ako joj sa televizora laskam, ne dakle, ne bih keš taksisti zamerila baš ništa, nego bih eventualno prokrstarila svojim redovima u vrhu misaone hijerarhije i propitala njih a i sebe - gde sam se to za*ebala, u čemu sam pogrešila pa da mi dukat gore dole sruši ceo politički pokret. Iz*ebo elitu Minimaks sa Ali Ekspresa kome su sami napravili dodatu vrednost. Sad nek se zainate, pa otkupe Vanju Bulića, to bi bio logičan sled.

