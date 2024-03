ALEKSANDAR VUČIĆ JE VIZIONAR, ON VIDI STVARI KOJE MI JOŠ NE MOŽEMO! Radenović pozvao opoziciju da sedne za sto sa predsednikom

Poslanik Stojan Radenović, koji privremeno vrši funkciju Predsedavajućeg Narodne skupštine, obratio se pojedinim članovima opozicije, pozvavši ih da razgovaraju sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.

- Ja razumem da je opozicija, koja je u teškom stanju, čim mora da ide po Evropi, da tužaka svoju zemlju, onda nema smisla da ih prekidam. Mogu samo da kažem, i ranije sam slušao vaša izlaganja i hvala vam, dosta naučim, i uvek se setim, i u prošlom sazivu kao ste obrazlagali taj njihov sunovrat. Ali, moram ljudima da kažem da su mi Ana Brnabić i predsednik Vučić, i cela ta opcija, dozvolili i ja im se zahvaljujem što ću da ih podržim. Jer, da vam kažem, većina ljudi na planeti, a priroda je stvorila ljudsko društvo, je obično i obični ljudi rade samo normalne stvari. Talentovani ljudi u svakoj oblasti rade one stvari koje obični ne mogu, a vizionari, kao što je naš predsednik Vučić, rade stvari koje ostali ne mogu da vide i to je jedan od razloga zašto se njima i zahvaljujem što su mi dozvolili da ih podržim - rekao je obraćajući se poslanicima liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" i njihovim koalicionim partnerima.

Nakon toga su usledile ovacije od strane poslanika liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane", koji su i ustali, aplaudirajući.

- Samo da dodam, naš proslavljeni Nikola Tesla je rekao: "Čovek je stvoren da radi i da se muči". Ja zameram opoziciji i apelujem na njih, oni izbegavaju da odu na razgovor sa predsednikom kad je reč o predlogu mandatara. Mislim da bi to trebalo uvek da rade, da ne propuste i to važi i za mladog kolegu Aleksića, koji je sad samo iznosio negativne stvari, ali to je paradoskalno. Naravno, mi možemo svakoj vladi, predsedniku da damo zamerke, ali da toliko ljudi, u dosta godina i mandata, glasa za ovu opciju, onda to isključuje tvrdnje opozicije - poručio je Radenović.

Radenović se potom obratio i članovima opozicije.

- Zato je moj apel i više prijateljski i roditeljski, da se odazivate i da idete na razgovor sa predsednikom, jer ako je čovek vizionar, ono što će on pričati, vi nećete odmah moći da vidite, ali kad prolazi vreme videćete. Priznajem da mnoge stvari ne vidim kad ih predloži i uradi Aleksandar Vučić, ali posle izvesnog vremena starim, srećem se mesečno jedanput sa svojim vršnjacima koji su usredini osme decenije i oni kažu: "Stvarno je to Vučić govorio pre sedam, osam godina i ranije". Znači, ne može čovek odmah to da vidi, to je kao u šahovskoj partiji - kazao je Radenović i dodao:

Gospođa Tepić je rekla da ja nemam prava kao predsedavajući, nego da pređem u poslaničku klupu, a ja mislim da će vam to koristiti, posebno poslaniku Aleksiću. To iskreno mislim - zaključio je Radenović.

Kurir.rs/A.Ć.

