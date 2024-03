PO STAROM MANIRU SU POKRALI TOALET PAPIR Vučić o sramotnom ponašanju opozicije: Nekad krali slike, a sad papir, nek stane na tome

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje danas na Samitu o nuklearnoj energiji, koji organizuju Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) i Belgija.

Odgovarajući na pitanja srpskih novinara u Briselu, Vučić je komentarisao i ponašanje opozicije u Skupštini Srbije.

Podsetio je da je opozicija nekada krala slike iz srpskog parlamenta, a danas krade toalet papir.

- Ja mislim da je važno da ljudi mogu da vide. Video sam da su nasrtali na Stojana Radenoviće, video sam jednoga koji je vređao Radenovića. Sramota da mu se uopšte obraćaju bez dubokog naklona. Vidim da su u starom maniru pokrali toalet papir iz skupšinskih prostorija i tim gađali Anu i sve ostale. Ako je to Srbija koju predlažu građanima, ja verujem da nikada neće doći na vlast. Ani čestitam, težak posao pred njom, al nek osigura da ne kradu. Nekad su krali slike, sad kradu toalet papire. A to što će da viču, lupaju o klupe, to nije mnogo važno. To da sam ja glavna tema, nije sporno. Odgovoriću im sutra uveče - rekao je predsednik.

- Izgleda im se ne žuri na izbore. Sutra ću da saopštim nove podatke, nije više pet odsto razlika, sad je mnogo veća. Još malo neka kradu toalet papira i ići će na dvocifrenu razliku - dodao je predsednik.