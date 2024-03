POŠTOVANJE! ZNAČAJNA PODRŠKA ALEKSANDRU VUČIĆU U BRISELU Lideri EU posebnu pažnju posvetili predsedniku Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Briselu, gde je učestvovao na prvom globalnom Samitu o nuklearnoj energiji, s brojnim evropskim zvaničnicima.

Vučić je, između ostalih, razgovarao i sa Emanuelom Makronom, predsednikom Francuske, Viktorom Orbanom, premijerom Mađarske, Ursulom fon der Lajen, predsednicom Evropske komisije, Donaldom Tuskom, poljskim premijerom, Robertom Ficom, predsednikom vlade Slovačke, i drugima.

- Razgovarao sam dugo sa Ursulom o svim važnim pitanjima. S Makronom o geostrateškim i geopolitičkim pitanjima, dogovorili smo se o skorom susretu u Parizu. Tuska sam pozvao u Beograd. Razgovarao sam s Robertom Ficom i očekujem njegovu brzu posetu našoj zemlji - kazao je Vučić novinarima u Briselu.

Razgovor s Makronom

Šef države je naveo da je s Makronom opsežno razgovarao o velikom broju tema.

- Uskoro očekujem duže viđanje s Makronom. Razgovarali smo o svim geopolitičkim pitanjima, o Ukrajini, našoj bilateralnoj saradnji, njegovoj poseti. Prvo ću ja da odem u Pariz. O svemu smo razgovarali, ali ne mogu ni o svemu da govorim - naveo je on.

Inače, Makron je, kada se po dolasku na samit pozdravio s domaćinima skupa, prišao i srdačno se pozdravio s Vučićem, a zatim seo pored njega, pa su dvojica predsednika prijateljski razgovarala i tokom skupa.

Vučić je kazao i da je s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom razgovarao o velikom broju tema, ali da ne može javno da govori o svemu o čemu su pričali.

- Čestitaću kome ja hoću u najboljem interesu Republike Srbije i uvek štiteći interese Srbije. I to je moj posao, i to ću nastaviti da radim, ja nisam sluga bilo čiji, volim svoju zemlju najviše na svetu i ponašam se kao samostalni predsednik nezavisne zemlje, koje donose odluke u najboljem interesu svom i svojih građana - rekao je Vučić.

O evropskom putu

Sa Ursulom fon der Lajen šef države je razgovarao o strateškim pitanjima i napretku Srbije na putu ka EU.

Predsednik se sastao i s potpredsednikom Evropske komisije i komesarom za međuinstitucionalne odnose i strateška predviđanja Marošem Šefčovičem, s kojim je razgovarao o trenutnoj održivosti energetskih sistema, doprinosu nuklearne energije i drugim temama.

Vučić o opoziciji i izborima

Neka kradu toalet-papir i biće dvocifrena razlika

Predsednik je, odgovarajući na pitanja novinara, komentarisao ponašanje opozicije u Skupštini Srbije.

- Ako je to Srbija koju predlažu građanima, ja verujem da nikad neće doći na vlast. Ani čestitam, težak posao je pred njom, al’ nek osigura da ne kradu. Nekad su krali slike, sad kradu toalet-papir. A to što će da viču, lupaju o klupe, to nije mnogo važno. To da sam ja glavna tema, nije sporno. Odgovoriću im sutra uveče - rekao je juče predsednik, koji je večeras gost na TV Prva, i dodao:

- Izgleda da im se ne žuri na izbore. Sutra ću da saopštim nove podatke, nije više pet odsto razlika, sad je mnogo veća. Još malo neka kradu toalet-papira i ići će na dvocifrenu razliku.