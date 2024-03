UŽIVO VUČIĆ SE OBRAĆA GRAĐANIMA: "Ako Rusi probiju ukrajinske linije, padaće 100 km dnevno! GDE ĆE IH ZAUSTAVITI?"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje večeras u emisiji "Prva tema", gde će govoriti o najvažnijim pitanjima za građane naše zemlje.

Predsednik je saopštio da je sazvana sednica za nacionalnu bezbednost, ne samo zbog terorističkog napada u Moskvi.

- Želim građanima Rusije i rukovodstvu da izrazim najiskrenije saučešće, u nadi da će teroristi privesti poznaniju prava - rekao je on.

On ističe da je 7. marta američka ambasada pozvala građane da ne idu u šoping molove u Moskvi.

- To su posle uradile i neke druge ambasade. Što znači da su njihove službe presrele određene razgovore, i znale su da će to da se dogodi. U svakom slučaju tragičan događaj, koji ima nesagledive posledice. Neki će reći da su to islamisti, neki će reći Kijev. Neki će čak reći i da je Moskva to uradila. Ipak, nema nikakve sumnje da će biti dalje eskalacije sukoba u Ukrajini, približavanje opštem ratu - kazao je Vučić.

foto: Printscreen/TV Prva

Kaže da su se mnogi smejali, a da smo svakog dana sve bliži svetskom sukobu.

- Postoji jedna velesila koja nije Amerika čiji je to način delovanja. Ovo oko terorističkih napada ćemo videti šta će saopštiti Bortnjikov. Ne znači ništa ako su teroristi iz Ingušetije ili Dagestana, pa čak ni iz Ukrajine, već ko je organizator - kazao je predsednik Srbije.

Ističe i da su slike iz Moskve jezive, i dodaje da neće da glumi analitičara.

- Mi jesmo jedna od najbezbednijih zemalja na svetu. Važno je da mi preduzmemo sve moguće mere, iako nikada ne možete da znate šta i gde može da se dogodi. Sutra ćemo reći policiji da šoping molove i stadione dodatno obezbede, sva mesta gde ima veliki broj ljudi. Da mi sačuvamo naše stanovništvo, da se pripremimo za to - rekao je Vučić.

On kaže da je gledao utakmicu sa Rusijom, i kaže da je nedopustivo da ljudi ulaze na teren.

- Juče sam već video određene propuste, i siguran sam da će Putin pronaći i krivce, ali i dodatno pojačati rad bezbednosnih službi - ističe predsednik.

Vučić je rekao da će se raditi na apsolutnoj zaštiti bezbednosti u Srbiji, i da će na tome raditi sve agencije.

- Predlagaćemo i neke nove zakone. Pošto je sada postalo moderno, mediji se bore za klikove, ali vidite da postoji neki trend porasta napada nožem. Posebno kod korisnika narkotika, i značajno ćemo povećati krivične kazne za one koje uhvatimo sa hladnim oružjem bilo gde. Idemo u narodnu skupštinu sa tim predlogom. Hoćemo da Beograd bude jedan od tri najsigurnija grada - kaže on.

foto: Printscreen/TV Prva

Predsednik je rekao i da je njegov stariji sin u Moskvi, i da se strašno iznervirao zbog loše igre naših fudbalera.

- Javio mi se, prvo se nije javljao sat vremena, živi niste dok se ne javi. Pa smo se čuli. Rosgvardija je izašla svuda, na aerodrome i gradske trgove. To je deo FSB koji je bio odan Putinu tokom pobune Prigožina. Moskva je pod punom kontrolom specijalaca - dodaje on.

Kaže i da se sutra igra utakmica Zvezda-Zenit, i da je to meč visokog rizika.

- Ptica neće moći da proleti da ugrozi bilo goste, bilo domaćine. To neka sada razmišljaju oni koji su hteli bilo šta da urade. I bićemo nemilosrdni prema svima koji hoće da nam ugroze bezbednost. Sit sam onih kojima smo pružili gostoprimstvo, koji beže od rata, a ne znaju to da cene - kazao je predsednik.

Vučić je istakao da građani Srbije uvek znaju da mogu da se oslone na svoje rukovodstvo, i da znaju da je država iznad svega.

- I životi građana su iznad svega, i uvek mogu da budu sigurnu da ćemo ih zaštititi - rekao je on.

foto: Printscreen/TV Prva

O dezinformacijama Aljbina Kurtija, koji je tvrdio da je Vojska Srbije na korak da uđe na KiM, kaže da se mi ne spremamo za rat.

- Ja tu ne vidim granicu, već administrativnu liniju. Taj snimak koji je pokazao je iz Kopnene zone bezbednosti. Tu boravi manje vojnika nego što je bio slučaj ranije, ali su to jako dobro obučeni vojnici. Oni dobro sarađuju sa pripadnicima KFOR. Kurti to radi zato što je nervozan, to ste mogli da vidite i danas po pojedinim analitičarima sa Zapada. Kurti je nervozan zato što ne zna šta će biti u Ukrajini, a ne zna ni šta će biti na izborima u SAD. On hoće da se nešto što pre dogodi, da bi NATO ovde reagovao. A mi smo strpljivi i mirni, nama treba mir i pametno ponašanje - kazao je Vučić.

Još jednom je ponovio da nam ne treba rat, da ćemo biti mudri i čekati drugačiju političku priliku. Potom je komentarisao izjave zapadnih zvaničnika.

- Njih niko neće oprati za 1999. Mogu to da pravdaju kako god hoće, mnogo je bolje da ćute nego da pričaju sve ovo. Moraju da pravdaju to što su uradili, a na kraju će Putin da im ispostavi račun za Kosovo. Reći će da oni imaju jedno Kosovo, a da on ima pet. Kada pređe Dnjepar, pa preko Nikolajeva i dalje - rekao je predsednik.

On je rekao da ne razume zašto su Rusi napustili Kosovo.

- Kaže Šešelj bili izdajnici na vlasti, pa su zato otišli. Kako god, to nikada neću razumeti. NATO je na Kosovu, oni su dominantna sila. Sila Boga ne moli... - kazao je Vučić.

Predsednik je dodao, komentarišući pisanja hrvatskih medija o napadu Srbije na Kosovo, da je to lupetanje.

- Briga me šta će da kaže Kurti, ovaj ili onaj. Niko ne pominje invazije niti ratove, a oni to svuda vide. Kada oni svaki dan pominju rat, u tome ne vide ništa loše. Kada vide zastave Albanije u Skoplju ili u centralnoj Srbiji, nikome to ne smeta. A gde god vide jednu trobojku, makar je videli u 33 odsto srpskih kuća u Crnoj Gori, to je najveći problem i počinje rat - kazao je Vučić.

foto: Printscreen/TV Prva

On je istakao da je precizno rekao da nas niko neće naterati da prihvatimo najgore moguće stvari za našu zemlju.

- Sve ste nas slagali. Pričali ste o Banjskoj, a nije došla iznebuha, nego zato što ste lagali te ljude. Pobunili su se zbog svoje slobode, i niko od njih nije bio iz centralne Srbije. Ne, navijaćemo za one koji su ih napadali. Pa ste preko kmetskih duša napravili ovde da svi treba da progonimo Srbe. 12 godina će uskoro kako nije formirana ZSO. Niko je nije ni pomenuo. Svaki dan slušam neke gluposti, a to ne pominju - dodaje predsednik.

Kaže da će Priština verovatno biti primljena u Savet Evrope, bilo sada, ili za nekoliko godina.

- Govorili su da potpišemo peticije za ZSO, za ostavke lažnih gradonačelnika, mi smo sve radili, a onda pričaju o demokratiji. I onda njihove sluge govore da ovde nema demokratije, a da dole ima. Pa da sam najgluplji na svetu, toliko glup nisam. Neko ko ima bazično poverenje možete jedanput da prevarite. Ja sam verovao, i pričao i sa Lajčakom i sa Eskobarom. I govorio sam Radočiću i svima koliko šta možemo da dobijemo. Oni su rekli da će ih goniti kao zečeve, i to se i desilo - ističe Vučić.

Dodaje da će mnogima biti veoma neprijatno kada se čuje kako su lagali Srbiju po pitanju Saveta Evrope.

- A vi radite kako hoćete, možda vam se više sviđa da imate Prištinu u Savetu Evrope nego Srbiju. Ionako je to organizacija koja maltene niočemu ne odlučuje. Jedna od opcija je da izađemo. Rusiju su izbacili, i ovo bi defakto bilo izbacivanje Srbije. Uvek smo imali slobodarski stav, od kada sam predsednik Vlade i predsednik Srbije - rekao je on.

foto: Printscreen/TV Prva

Predsednik kaže da u našoj zemlji mogu da se gledaju sve televizije - i ruske i ukrajinske.

- Gde to još ima u svetu? A svi nam oni sole pamet o demokratiji - rekao je on.

Govoreći da Pariz i Moskva još nisu razmenili vatru, ali da će to uskoro učiniti - ne samo teorijski, nego i praktično.

- Nije pitanje da li je naša pozicija održiva, to me svaki put pitate. Mene su izabrali građani Srbije, i ja za njih radim. Naša je pozicija drugačija od mnogih zemalja, i zbog Kosova i Metohije. Neki stručnjaci traže uvođenje sankcija Rusiji, a ja pitam onda na koga ćemo da se oslanjamo u Savetu bezbednosti - zapitao je on, govoreći o sastancima sa Makronom i čestitki Vladimiru Putinu.

Vučić je dodao da mu često padne mrak na oči kada priča sa agentima tuđih zemalja.

- I vidim da je toga sve više, i da je sve manje ljudi koji hoće da se bore za svoju zemlju. Ja nisam ničiji agent niti sluga, osim sluga građana Srbije. Neću da radim ni za Amerikance, ni za Ruse, već samo za građane Srbije. To je razlika između mene i ovih drugih. Videli ste kako se u trenutku ujedine - rekao je on.

Predsednik je podsetio da su ga danima napadali zato što tobože nije čestitao Putinu pobedu na izborima, a onda ga napadaju zato što je čestitao.

- I to pokazuje koliko sam samostalan i nezavistan. A naravno da ću da sedim sa Makronom, on je veliki evropski lider. Kao i što Putin ima veliku podršku svog naroda. Zar to nije nešto dobro. Ja kada pričam, sa Makronom ili Fon der Lajenovom, to znači stabilnost za Srbiju, nove investicije... Čestitali su Putinu i Orban i Fico. Ali nije to u pitanju, to je stvar poštovanja. Neki drugi kada pričaju sa strancima, hoće Srbiji da donesu nevolje - istakao je Vučić.

On je otkrio da do 20. marta mi imamo milijardu i 172 miliona evra stranih direktnih investicija, što je apsolutni rekord za našu zemlju.

- Imali smo skoro Kontinental iz Nemačke, Ling Long kineski, i američka investicija. To su bile najveće investicije u drugoj dekadi marta. Nećemo da nas uvlače u sukobe, to nećemo. Hoćemo mir! Ali da nas ponižavate, to nećemo da prihvatimo - poručuje predsednik.

Govoreći o mogućnosti da Francuska uđe u Ukrajinu, on kaže da Makron reaguje racionalno.

- Stavite se u njegove cipele. On smatra da ako će Putin da krene dalje, da mu je bolje da mu se suprotstavi u Ukrajini, a ne u Francuskoj. Rusi isto to smatraju. Zato i postoji sukob. Evropljani misle da su ukrajinske defanzivne linije ugrožene. Ukrajinci su izuzetno hrabri, ali su njihove linije ugrožene. Ako Rusi probiju te linije, to neće da padne kilometar ili dva, onda će da pada 100 kilometara. Gde će da ih zaustave? Rusi će ići kopnom direktno na Herson, zaobišli Odesu, i išli ka Pridnjestrovlju. To je strah u Evropi, a niko ne zna da li je to istina. I oni to da puste ne mogu. Možda to i nije ruski plan. Voz je krenuo nizbrdo iz stanice, i niko živ ne može da ga zaustavi - rekao je Vučić.

Ponovio je da ne vidi kako ovo može da se zaustavi, i da ne vidi kraja, kao i da se plaši da će se završiti najvećim ratom ikada.

Predsednik kaže da je poseta Briselu bila jedna od najboljih do sada, i da je imao odlične razgovore sa svetskim liderima.

- Ljudi ovde imaju budućnost, ovo će biti najsigurnija zemlja u budućnosti, i zato pozivam naše ljude da se vrate. Kako će drugde biti, u to nisam siguran. Pričali smo o nuklearnoj energiji u Briselu, i mi ćemo morati da menjamo zakone iz doba SFRJ. Slovencima ostavili Krško, a nama ništa! Uvek smo bili skloni da donosimo ishitrene poteze, a sada ćemo to da prekinemo. Do 2050. godine trošićemo četiri puta više struje nego sada. Mi jedva danas krpimo ovo da ljudi nemaju problema. Potrebe građana i industrije su veće nego što su ikada bile - kazao je on.

Vučić ističe da moramo graditi naftovod ka Mađarskoj, i nove puteve kako ne bi bilo više čekanja.

- Moramo da obezbedimo skladišta za gas, i molim Ruse da ne odugovlače sa tim, već da nam daju mogućnost. Mora da se prave skladišta u Česteregu ili Itebeju, tamo gde već imamo gasa. Da idemo sa naftovodom ka Mađarskoj, ali da pravimo mnogo veća skladišta. Izdao sam naređenje vojsci da na 100 odsto doda još 50 odsto, i to mora da bude izvršeno što pre. To je od ključnog značaja - rekao je predsednik.

On kaže da se radi sa UGTR-om, američkom kompanijom, veliki broj solarnih panela u Srbiji.

Kurir.rs