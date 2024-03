Osnivač Pokreta socijalista Aleksandar Vulin rekao je večeras, povodom terorističkog napada u Moskvi, da Srbija deli bol sa Rusijom.

- Zločin u Moskvi ne traži osudu, on traži kaznu težu od zatvora i tu ne mislim samo na izvršioce, mislim na sve koji su u lancu komandovanja, od finansijera, pa do političara. Srbija deli bol sa Rusijom pa neka nam i za to uvedu sankcije. Ujedinjeni smo u bolu i naše misli su sa narodom Rusije - poručio je Aleksandar Vulin.

Kurir.rs