VLADIMIR ORLIĆ ZA KURIR: Većinska Srbija će uvek birati poziv na jedinstvo, a ne na destrukciju!

Posle ružnih scena ove nedelje u Skupštini Srbije Vladimir Orlić, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke i narodni poslanik, kaže u intervjuu za Kurir da je opozicija "raspojasanom bahatošću i nasiljem probila plafon". Zbog svega što je viđeno nakon decembarskih izbora, naš sagovornik smatra da se sada sve vidi još jasnije nego pre nekoliko meseci, te je ubeđen da će i rezultat novih izbora vrlo jasno pokazati da građani žele sigurnost, a ne destrukciju. Orlić najavljuje da će obrisi novog pokreta za narod i državu biti vidljivi u junu, ali i napominje da će se posao nastaviti i u mesecima koji slede.

Ana Brnabić je upravo izabrana za predsednika Skupštine Srbije, funkciju na kojoj ste vi bili u prethodnom sazivu. Vi ste prava osoba za pitanje šta nju čeka, koliko je vruća ta stolica?

- Svi mi u Srpskoj naprednoj stranci, cela poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane", baš kao i kompletna pobednička lista koja je nosila ime predsednika Srbije, iskreno smo ponosni na rad Ane Brnabić i jednako uvereni da će ona s velikim uspehom obavljati dužnost predsednika Narodne skupštine. Da to neće biti lako, videlo se na prvoj sednici: partije bivšeg režima rešile su da u Skupštinu pošalju sve najgore što imaju, a nakon poslednjeg izbornog poraza njihova agresija, raspojasana bahatost, nasilje i divljačko bezumlje su - probili plafon. Treba voditi Skupštinu u kojoj agresivna manjina pokazuje da ne poštuje ništa, rešena da pravi štetu državi i narodu gde god može, da uništava narodnu imovinu, skrnavi državne simbole, primenjuje fizičko nasilje i ugrožava druge ljude. Ipak, ne može njihova mržnja prema Aleksandru Vučiću i Srbiji - zato što je odabrala njega, a ne njih - nikada da bude jača od naše ljubavi prema otadžbini, od odgovornosti i rešenosti da se za nju predano borimo i naporno radimo. Zato će Ana Brnabić uvek biti uspešnija od njih. U tome će joj pomoći ubedljiva većina narodnih poslanika, ozbiljnih i pristojnih ljudi, koji neće nikada da se sklanjaju pred najgorima.

foto: Nenad Kostić

Bilo je burno tokom čitavog procesa konstituisanja parlamenta. Ko je odgovoran što takva slika o predstavnicima građana Srbije izlazi u javnost?

- Ko je odgovoran kad bezumnici kradu toalet-papir i bacaju ga po sali, gađaju rolnama žene, zatrpaju njim i Ustav Srbije iz 1835, dok kočijaški psuju, vređaju čak i jednog Stojana Radenovića - pred kojim bi zbog svih njegovih zasluga za Srbiju trebalo samo da se poklone? Za takvo ponašanje, šta god oni pričali dalje, nikakvog opravdanja - nema. To ljudi prosto ne rade. Zato su za takvu sliku odgovorni isključivo oni sami. Nasilnici, prostaci i primitivci, kivni jer ne mogu ponovo da pljačkaju narod, a u svojoj nemoći i besu nesposobni da se predstave na bolji način. I nema tu šta da se doda, Srbija je sve videla u direktnom prenosu: to je njihovo pravo lice, ta užasna slika je - samo njihova slika. Za to u šta su se pretvorili krivi su sami. I nikog nisu ponizili do sebe, najveću štetu sebi naneli su sami, nije im za to kriv Aleksandar Vučić.

Mislite li da će nova predsednica parlamenta moći da utiče na smanjivanje tenzija između vlasti i opozicije? Ona je i pominjala da će biti otvorena za dijalog.

- Ana Brnabić je, i nakon svih laži, uvreda i pretnji koje je čula na svoj račun, rekla da želi s njima da razgovara. Koliko to vredi sa onima koji misle da se dijalog vodi pesnicama i psovkama, veliko je pitanje. Ali i njen stav, kao i njihovo ponašanje, govori baš sve što je važno da znamo na ovu temu. Uvek je tako: s jedne strane odgovornost, briga da se sačuvaju mir, stabilnost u društvu i sigurnost za sve ljude, a s druge - destrukcija, mržnja, sukob, kukavički napadi na žene, starije ljude ili tuđu decu. S jedne strane je poziv na jedinstvo, s druge poziv na Majdan. Većinska Srbija će, sve ubedljivije, uvek birati ono prvo.

foto: Zorana Jevtić

Mnogo je pesimista kad je reč smirivanju situacije na relaciji vlast-opozicija, pre svega zbog izborne kampanje, koja praktično nije ni prestajala. U kakvoj atmosferi ćemo dočekati 2. jun i nove beogradske izbore?

- Neće, ako vas to brine, ove koji pokušavaju da izazovu sukob među ljudima i Srbiju uvuku u nesreću kako bi se na taj način dočepali vlasti i još više para, u tom bezumlju da prate više čak ni oni koji su za njih glasali. To se videlo i po njihovim malobrojnim skupovima od kojih su brzo u potpunosti odustali. Neće više ni da glasaju za njih nakon bruke koju su napravili u Evropskom parlamentu, tražeći sankcije protiv sopstvenog naroda i gazeći suverenitet sopstvene države, a posebno nakon svega što su uradili u Skupštini. Sasvim logično: neće ljudi da im takvi sutra odlučuju o bilo čemu u životu. Osetili su to i sami ovi "veliki lideri" iz bivšeg režima, pa im se na te beogradske izbore sada - ne ide uopšte. Svesni su da ih tamo očekuje težak debakl.

Šta očekujete od novog glasanja Beograđana? Kako izbeći egal situaciju, koja nas je i dovela do novih izbora?

- Mnogo puta je predsednik Vučić, s razlogom, podsetio da izbori nisu igra i da država nije igračka. Sigurno će ljudi svoj glas dati onoj politici koja njihovim porodicama donosi napredak i sigurnost, njihov život čini nešto boljim, stvara ono što će ostati njihovoj deci. A tu politika čiji je lider Aleksandar Vučić nema nikakvu konkurenciju - ni u Beogradu, kao ni u bilo kom drugom delu Srbije. Ovima što skaču po klupama i vrište, čiji je vrhunac pameti i sposobnosti da ukradu toalet-papir i njim gađaju Stojana Radenovića i Anu Brnabić, niko ne bi dao u ruke svoj ključ od stana na pet minuta, pa sigurno im neće dati u ruke državu ili njen glavni grad. Ono što njima padne šaka ne bi potrajalo ni dan, a to narod sigurno neće da dozvoli. Sada se sve vidi još jasnije nego pre nekoliko meseci, što će i rezultat novih izbora vrlo jasno pokazati.

Hoće li pokret koji je inicirao predsednik Srbije Aleksandar Vučić imati premijerni nastup baš 2. juna ili će ipak biti kasnije?

- Veliki pokret za narod i državu, koji okuplja sve one ljude kojima je Srbija na prvom mestu, koji razumeju da od nje ništa važnije i vrednije nemamo, spremnih da se bore i rade kako bismo našu zajedničku kuću sačuvali u vreme velikih izazova i osigurali joj budućnost, nije tema za jedne izbore. Njegov značaj je mnogo veći i formiraće se temeljno i odgovorno, a neki obrisi tog pokreta biće vidljivi u junu, ali će se posao nastaviti i u mesecima koji slede. Srbija se okuplja oko svoje zastave slobode, nezavisnosti i suverenosti u odlučivanju, borbe za svoje interese i svoj napredak. To je poduhvat od istorijskog značaja.

foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

Očekuje se i formiranje nove vlade Srbije. Vidite li sebe u Nemanjinoj 11?

- Služiti otadžbini i predstavljati politiku slobode i progresa kakvu imamo danas, na bilo kom mestu, jeste najveća čast i dužnost. Isto će vam reći svako ko pripada toj našoj politici, bez razlike da li se za nju bori radeći vredno kao aktivista u kampanji, kao odbornik u lokalnoj skupštini, narodni poslanik, državni sekretar ili angažovan na nekim drugim zadacima od značaja za državu. Ili si na frontu, ili nisi - mi smo punog srca odabrali da budemo na njemu. A mesto u rovu se ne bira, taj front mora da bude jak na svakom mestu - samo tako se pobeđuje, a Srbija je prethodnih godina pokazala da ume da pobeđuje. I tek će da pobeđuje. Nova vlada, zajedno s Narodnom skupštinom, provodiće upravo tu politiku posvećenosti, borbe i predanog rada za državu i narod, čiji je tvorac i neprikosnoveni lider predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Šta vam je najdraža uspomena iz mandata predsednika Skupštine Srbije, a šta je ono što želite što pre da zaboravite?

- Za razliku od drugih, mi ne zaboravljamo baš ništa, niti dozvoljavamo da bude zaboravljeno: baš zato i nećemo da dozvolimo tajkunima i lopovima da nas odvuku u mračnu prošlost iz koje su izgmizali - nikada više. Zato i guramo u budućnost snažno, kako bi ta promena kroz ostvareni napredak u svim oblastima bila nepovratna. A što se tiče najdražih trenutaka koji ostaju čoveku: uvek su to oni kada se intonira državna himna, a vi gledate u našu trobojku, najlepšu na svetu. Tada se za trenutak ceo svet zaustavlja, sve misli, brige, želje u čoveku zameni jedna, najvažnija reč - Srbija. To je naše, nama najdraže, za nas najlepše i najvažnije. U Skupštini, baš kao i na bilo kom drugom mestu.