IME MANDATARA U NAREDNIH NEKOLIKO DANA! Ovo su FAVORITI za naslednika Ane Brnabić! U izvršnoj vlasti i bivši kadrovi iz Skupštine!

Ime mandatara za sastav nove vlade Srbije trebalo bi da bude javno saopšteno ove nedelje. To će svakako biti novo ime na toj funkciji, s obzirom na to da je dosadašnja premijerka Ana Brnabić upravo izabrana za predsednicu parlamenta. Dva izrazita favorita za premijersko mesto su, prema našim saznanjima, lider Srpske napredne stranke i ministar odbrane Miloš Vučević i član Predsedništva ove stranke i ministar finansija Siniša Mali.

Rokade

- Nikad ne treba isključiti ni iznenađenje na tom mestu, a veliko bi iznenađenje bilo da neko od njih dvojice ne bude mandatar. U nekim kombinacijama pominje se i Marko Đurić, koga je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić pominjao kao nekoga ko će po povratku iz Amerike imati veoma važnu funkciju u državi. Takođe, nije potpuno isključeno da se lider socijalista vrati u premijersku fotelju - objašnjava naš izvor.

foto: Damir Dervišagić

Sve nedoumice o tome biće rešene u narednim danima, jer je i sam Vučić najavio da će ime mandatara biti saopšteno ove nedelje, a da će nova vlada Srbije biti izabrana mnogo pre krajnjeg roka, 6. maja.

Osim Đurića, za koga je izvesno da će biti u izvršnoj vlasti, u novoj vladi najverovatnije će biti mesta i za dosadašnjeg predsednika Skupštine Srbije Vladimira Orlića. Gotovo sigurno je da će novi ministarski mandat dobiti Bratislav Gašić, Goran Vesić, Maja Popović, kao i Jelena Tanasković i Irena Vujović. Za ministarsko mesto pominju se kao kandidati i istoričar Dejan Ristić i Miroslav Čučković, koji bi sa iskustvom gradskog menadžera mogao da zameni Marka Blagojevića, koji je dosad vodio Ministarstvo za javna ulaganja.

Povratnici

Kurir je pisao da bi u novoj vladi mogli da budu i Tatjana Macura i Milica Đurđević Stamenkovski iz Zavetnika, a obe imaju šansu da vode resor brige o porodici i demografiji. Mesto u kabinetu novog premijera mogli bi da dobiju i Milan Stamatović i Zoran Baki Anđelković. Očekuje se i da će lider SDPS Rasim Ljajić biti jedan od povratnika u vladu, a ne isključuje se da će to biti i Aleksandar Vulin, koji je donedavno bio direktor BIA.

foto: SDP

- Jedno mesto u vladi bi trebalo da pripadne i SPP, partiji pokojnog Zukorlića, a velike šanse za to ima njegov sin, koji je i predsednik stranke, Usame Zukorlić. To je i najlogičnije, s obzirom na to da je dosadašnji ministar iz te partije bio Edin Đerlek, koji je sada izabran za potpredsednika Skupštine - kaže naš sagovornik.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje za Kurir da je izbor za novog premijera sveden na dvojicu - Vučevića i Malog, a on veće šanse daje Vučeviću, kao lideru stranke.

foto: Kurir televizija

- Nova vlada će biti kombinacija eksperata i političkih ličnosti. U kom obimu i srazmeri, znaju budući mandatar i pre svega predsednik Vučić. Realan scenario je da vlada bude nešto više politička nego ekspertska, jer je mnogo koalicionih partnera. Mala je verovatnoća da premijer bude neko treći osim Malog ili Vučevića. Izgleda mi da Vučević za nijansu ima prednost, jer je predsednik stranke - kaže Stanković.

Bojan Klačar Rokade su uvek opcija foto: Kurir Izvršni direktor Cesida Bojan Klačar smatra da su, kad je reč o formiranju vlade, ispunjeni svi preduslovi da se saopšti ime mandatara, što je interna odluka SNS. - Ako pogledamo praksu SNS od 2012. godine, rokade na ministarskim mestima su uvek opcija. Ideja je da se promešaju karte, u igru ubace nova lica i na taj način pruži drugačija energija kabinetu, koji bi trebalo da, po najavama, traje ceo mandat. Imajući u vidu geopolitički kontekst i ključne planove, kakav je i Ekspo 2027, to će biti jedan i stabilan mandat. Ako žele da ispune stvari koje su obećane, onda je neophodan kabinet u dužem vremenskom periodu - izjavio je Klačar za RTS.