OVO JE POBEDA NAD ZABORAVOM Otkrivene Spomen-ploče Novim kosovskim junacima u Hramu u Nišu, prisustvovao i Selaković

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković prisustvovao je otkrivanju i osvećenju Spomen-ploča Novim kosovskim junacima povodom 25. godišnjice NATO agresije na našu državu u Hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nišu.

Ministar Selaković rekao je da je današnji dan sećanja na početak NATO agresije na našu zemlju 1999. godine i dan pobede nad zaboravom.

,,Danas smo ovde da obeležimo pobedu nad najvećim srpskim neprijateljem kroz istoriju, a to je zaborav. Posle 25 godina, u toku kojih je Srbija doživela i odbranu otadžbine i masovni egzodus svog stanovništva sa KiM po dolasku međunarodnih mirovnih snaga, doživela i preživela i martovski pogrom, i odlazak Crne Gore iz zajedničke države i jednostrano proglašenje tzv. nezavisnosti Kosova. Doživela i preživela sramno vođenje pregovora bez kičme, ali doživela da narod opet pronađe sebe i izabere one sa kojima će uzdizati Srbiju i brinuti o svima", rekao je Selaković na ceremoniji obeležavanja 25. godišnjice od početka NATO bombardovanja u Nišu. U okviru ove ceremonije, otkriveno je devetnaest spomen – ploča u kripti Hrama Vasilija Ostroškog na kojima su ispisana imena, prezimena, mesto rođenja, čin, jedinica, godina rođenja i godina smrti stradalih ukupno 1.139 pripadnika Vojske i MUP-a za vreme NATO agresije, i u vremenskom periodu od 1998. do 2003. godine u kopnenoj zoni bezbednosti.

,,Došao je i taj trenutak da na dan 25. godišnjice početka NATO agresije protiv naše otadžbine, ovde u Nišu nekada ratnoj prestonici Srbije, na mestu Treće niške armije u čijem sastavu je dejstvovao i legendarni Prištinski korpus, otkrijemo i 19 mermernih ploča sa 1.139 imena, ubedljivo većinom Srba, ali i Muslimana, Slovaka i Mađara i Rusina, ali i dobrovoljaca najviše Rusa, a verovali ili ne i albanaca onih koji su stradali zato što su bili lojalni svojoj državi Srbiji", rekao je Selaković.

Ovo je pobeda nad zaboravom, dodao je Selaković, jer su njihova imena isklesana na najtvrđem granitu koji danas postoji na planeti.