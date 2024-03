TO SE ZOVE POLITIČKA PROSTITUCIJA, STAVIĆU DVA CRVENA FENJERA ISPRED SKUPŠTINE: Ćuta isprozivao svoje saborce PRELETAČE

To se zove politička prostitucija i to je kod nas takođe normalno. Onome ko to radi, da priča pred izbore jedno a posle izbora ode na drugu stranu, ja bih zabranio da se bavi političkim životom, navodi Jovanović

Aleksandar Jovanović Ćuta iz Ekološkog ustanka, poslanik grupe "Srbija protiv nasilja", takozvane preletače je nazvao prostitutkama kojima zakonom treba zabraniti bavljenje politikom, očito zaboravljajući da upravo među njegovim saborcima u parlamentu ima prilično onih koji su menjali stranke, od kojih i jednu rekorderku po promeni stranačkih boja.

Dva crvena fenjera

Naime, Ćuta je gostujući u "Utisku nedelje" bio i te kako oštar govoreći o poslanicima koji su prešli iz redova opozicije u neku od vladajućih partija.

- Ja ću napraviti performans, staviću dva crvena fenjera ispred tog zdanja (Skupština Srbije, prim. aut.), da ono konačno dobije svoj pravi smisao, jer to što se unutra dešava, to da pričaš jedno, Vučić ti je najveći neprijatelj, a onda te prepariraju preko noći, kao Bulatovića, i onda si sada najveći zaljubljenik u njega i vičeš "Živeo Vučić". To se zove politička prostitucija i to je kod nas takođe normalno. Onome ko to radi, da priča pred izbore jedno a posle izbora ode na drugu stranu, ja bih zabranio da se bavi političkim životom. To treba nekako zakonski rešiti - poručio je Ćuta.

Ne manjka

No, upravo u njegovoj poslaničkoj grupi "preletača" ne manjka, a najistaknutija je potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić, koja je kao poslanica LSV pre deset godina ušla u parlament, da bi tri godine kasnije napustila tu stranku kako bi podržala tadašnjeg predsedničkog kandidata opozicije Sašu Jankovića, a nakon što je na izborima izgubio, Tepićeva je prešla u Novu stranku tada Zorana Živkovića. Ni tu se nije zadržala, već je nakon poraza Živkovića kao samostalna poslanica pristupila Savezu za Srbiju. Na kraju, ušla je u SSP Dragana Đilasa.

I koalicioni kolega Miroslav Aleksić nekada je bio član predsedništva Ujedinjenih regiona Srbije, a nakon što se stranka raspala 2014, osnovao je Narodni pokret Srbije, koji je nekoliko godina kasnije ustupio Vuku Jeremiću, koji ga je preimenovao u Narodnu stranku. Nakon sukoba njih dvojice, Aleksić je napustio Narodnu stranku i osnovao Narodni pokret Srbije - Novo lice Srbije. Zdravko Ponoš takođe je bio u Narodnoj stranci, iz koje je 2022. istupio i osnovao svoj pokret SRCE, dok je lider SSP nakon godina u DS, u kom je jedno vreme bio i predsednik, iz stranke otišao 2016, da bi tri godine kasnije osnovao svoj SSP.

U DS je bio i Dušan Nikezić, koji je sada takođe u SSP, a malo duži put od DS do SSP imao je Borko Stefanović, koji je prvo osnovao svoju Levicu Srbije 2015. pa tri godine kasnije bio jedan od osnivača Saveza za Srbiju, da bi konačno 2019. prešao u SSP.