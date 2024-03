NEIZVESNA SEDNICA SB UN O BOMBARDOVANJU Dačić: Još se ne zna hoće li biti zasedanja

"Sednica je zakazana za danas u 15 sati po njujorškom vremenu, međutim - postoje najave da će neke zapadne zemlje tražiti proceduralno glasanje o tome na početku, a to znači pre usvajanja dnevnog reda, tako da je za sada neizvesno da li će sednica biti održana", objasnio je Dačić.

Prema njegovim rečima, sednica bi trebalo da bude održana po internom dogovoru između velikih sila, stalnih članica Saveta bezbednosti, da jedne drugima ne osporavaju zahteve za takve sednice.

"Nije isključeno, kao što se desilo i pre 25 godina, da se napravi neki presedan koji nije uobičajen u radu Saveta bezbednosti", ocenio je Dačić.

foto: Nenad Kostić

Istako je da su predstavnici Srbije "u svakom slučaju tu" i da ako neko želi da ih čuje govoriće na sednici Saveta bezbednosti, a ako ne žele da ih čuju - govoriće u zgradi Ujedinjenih nacija.

"To je nešto od čega oni sigurno ne mogu da pobegnu, a to je da se pre 25 godina desilo kršenje međunarodnog prava, da je prvi put izvedena vojna intervencija jedne regionalne organizacije protiv jedne suverene zemlje bez odluke Saveta bezbednosti", rekao je Dačić.

Ocenio je da je to jedna protivpravna situacija koja se ne može pravdati bilo kakvim drugim razlozima, jer kada se ubijaju civili onda ne može biti reči o tzv. humanitarnoj intervenciji.

"Ne znam zašto bi nekome smetalo da se održi ovakva sednica, ali očigledno je da neki i dalje ne žele da čuju našu stranu u vezi onoga što se desilo pre 25 godina", napomenuo je Dačić.

Kada je reč o proceduri zakazivanja sednice i primedbama na dnevni red, Dačić je upitao zar oni koji su hteli nisu mogli da ulože prigovor pre pet ili sedam dana, jer nije sednica zakazana jutros.

Zašto je došlo do toga da svi dolazimo ovde, a da onda ipak ne bude sednice? To govori o tome da se ne želi igrati otvorenih karata. Mi nemamo šta da krijemo, mi bismo sve to rekli i da ima sednice i da ne nema sednice, poručio je Dačić.

Bonus video:

01:15 AKO ZATVORE SEDNICU SB UN, NEŠTO KRIJU OD JAVNOSTI Nikola Šainović; Nadam se da će zapadne siče shvatiti DA RADE PROTIV SEBE