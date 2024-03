DŽUMBUS! Ponovo trzavice u redovima dela opozicije, nisu saglasni ni o novim izborima! Eko ko je šta rekao!

Opozicioni lideri ponovo pokazuju da su nesposobni da se saglase o ključnim političkim stvarima. Posle uzimanja poslaničkih mandata, opstrukcije rada Skupštine i odbijanja da se učestvuje u različitim konsultacijama, nastala je još jedna situacija u kojoj na videlo izlaze trzavice u opoziciji i otvorena razmimoilaženja.

Razmimoilaženja

Poziv predsednice parlamenta Ane Brnabić na razgovore o izbornim uslovima bio je samo neposredan povod da lideri brojnih stranaka i pokreta unutar koalicije Srbija protiv nasilja, kao i predstavnici koalicije NADA, koji inače sinhronizovano deluju posle decembarskih izbora, izađu sa potpuno različitim stavovima o predstojećim izborima. Iz poslednjih izjava jasno je da Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa predvodi struju koja gura ceo opozicioni blok ka bojkotu. Motivi za ovu taktiku mogu se objasniti i trendovima u najnovijim istraživanjima javnog mnjenja, a koji nikako ne idu naruku opoziciji.

foto: Beta/Milan Ilić, Beta/Miloš Miškov

- Iskreno da vam kažem, ne vidim kako da tog 2. juna, kad oni hoće da održe beogradske izbore, može sve to da se prihvati, primeni i da ima konkretne posledice po rezultat izbora. Mislim da je rešenje, ako zaista neko hoće da reši ovu izbornu krizu u kojoj se nalazimo, da se svi izbori - lokalni, i za Beograd, ali i za ostale delove Srbije, koji treba da se održe za gradove i opštine - održe istog dana i da se održe na jesen da bi moglo sve ono što je ODIHR tražio od vlasti u Srbiji da se zaista i primeni - izjavio je Đilas.

Iako iz opozicije sve glasnije govore da ne pristaju na beogradske izbore, koji su baš na njihov zahtev prolongirani za 2. jun, potpredsednica SSP Marinika Tepić tvrdi da opozicija ne licitira datumima.

foto: Beta Amir Hamzagic, Nenad Kostić

- Pesimistična sam u smislu da će, ako se nastavi sa pričom da je realan 2. jun ili bilo koji jul, avgust, nebitno, koalicija Srbija protiv nasilja izaći na te izbore ako se ništa ne promeni. Mi ne licitiramo datumima, ne tražimo neki kasniji datum jer, eto, nama je sad ćef da nam bude lakše, da se malo odmorimo, kako to sarkastično kaže Aleksandar Vučić. Nije datum bitan, bitna je izmena uslova, bar minimum. Ako izbori budu pre nego što se ti izborni uslovi ispune, da budem potpuno konkretna, mi na njih ne možemo izaći, ne možemo na njima učestvovati i učinićemo sve da se oni i ne održe - rekla je ona.

Suludo

Njen stranački kolega Borko Stefanović "pogurao" je uz ovu priču i o leks specijalisu:

- Bilo bi nužno kroz leks specijalis da se izbori pomere za jesen, svi, da ne budu beogradski izbori 2. juna, a ostali u avgustu, jer je to neekonomično i neracionalno.

foto: Nemanja Nikolić

Đilasovu mantru o bojkotu podržavaju i Zoran Lutovac (DS) i Zdravko Ponoš (Srce). Sasvim drugačije poruke mogu se čuti od drugih članova koalicije Srbija protiv nasilja, koji su protiv bojkota. Tako jedan od lidera Zeleno-levog fronta Radomir Lazović smatra da opozicija treba da ode na razgovore sa Anom Brnabić i razgovara o izbornim uslovima. On poručuje da su oni spremni da učine sve što je do njih "da do izbora dođe". Ove stavove deli i Pokret slobodnih građana, koji predvodi Pavle Grbović.

Nemanja Zavišić iz Centra za društvenu stabilnost smatra da su zahtevi za pomeranje izbora izvan zakonskih rokova i donošenje nekakvih leks specijalisa neozbiljni i neostvarivi.

foto: Kurir tv

- To bi bilo igranje sa državom, nepoštovanje našeg pravnog sistema i, u krajnjoj meri, nepoštovanje i samih građana. Opoziciji se već izašlo u susret pomeranjem izbora za najkasniji mogući zakonski termin i mislim da o takvim suludim zahtevima uopšte ne treba polemisati. Ustav i zakoni Srbije moraju da se poštuju i o tome nema cenjkanja. Kada govorimo o izbornim pravilima i izbornim uslovima, činjenica je da su danas na najvišem nivou od obnove višestranačja. Da je SNS, kada je bio opozicija, imao deseti deo uslova koje današnja opozicija ima, režim DOS bi pao mnogo pre 2012. Tragikomično je da oni koji u svom direktnom vlasništvu imaju dve televizije, nekoliko dnevnih novina, gotovo sve nedeljnike koji izlaze u našoj zemlji i na desetine internet portala, govore o neravnopravnim uslovima u medijima. Da se na birački spisak žale oni u čije vreme nije ni postojala jedinstvena baza birača. Da o funkcionerskoj kampanji govore oni u vreme čije vlasti taj pojam nije ni postojao, a kamoli bio precizno zakonski uređen kao danas - ocenio je on.

Vladimir Đukanović Leks specijalis je neprihvatljiv foto: Kurir televizija Član Predsedništva SNS Vladimir Đukanović poručio je da je neprihvatljiv zahtev opozicije da se donese leks specijalis kojim bi se, kako upozorava, derogirale važeće zakonske norme u pogledu rokova za održavanje lokalnih izbora, što je neprihvatljivo. - To je apsolutno nenormalan zahtev i, ako bi se tako nešto prihvatilo, vlast bi na najgori način ponizila kompletan pravni poredak i pokazala bi da svako kome dune da urušava sistem može kroz pritisak da dobije šta hoće. Dakle, poslednji datum po zakonu za održavanje beogradskih izbora je 2. jun. Već se jednom izašlo u susret, pa umesto 28. aprila prihvaćeno je da se na glasanje ide 2. juna. To što gospoda prete bojkotom, nikog ne bi trebalo da bude briga. Slobodno neka bojkotuju. U suprotnom, ako će da im se u svemu izlazi u susret, onda molim vlast sama da se povuče, da ne idemo uopšte na izbore i da se opoziciji odmah omogući da preuzme bez izbora vlast gde god poželi - napisao je on na Iksu.