"SAD KAŽU NE VALJA NI 2. JUN" Predsednik Vučić o opoziciji: Nema tog istraživanja po kom ste ispred (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se juče javnosti, a između ostalog, osvrnuo se na opoziciju koja stalno traži odlaganje izbora iako im se izašlo u susret za svaki zahtev koji su mu uputili.

"Prvo, krajem godine molili su me, u svom pismenu, da izbori budu održani do kraja godine i rekli su da moraju hitno da budu održani u roku od dva meseca, inače ćete imati proteste. Iako je bilo nepismeno to pismeno, jer su oni u stvari tražili da budu raspisani, a ne održani pa su onda rekli, ne mi smo tražili da budu odražni, mi smo rekli okej.

Nepismeni ste, ali prihvatamo i to, nije ni važno, evo biće održani, pa smo ih održali u roku u kom su tražili. Onda su rekli hoćemo što pre ponovljene beogradske izbore, iako smo imali većinu. Mi smo rekli, mi nećemo da krademo, nećemo da budemo lopovi kao neki 2008. i 2012. Nećemo da krademo, bolje je da čuvamo srpsku demokratiju jer je ona važna za nas. Rekli smo, nema problema, iako imamo većinu, legalnu, idemo na izbore.

Onda ste nam rekli, nemojte da idete na izbore brzo zato što su dobili prva istraživanja u kojima se videlo da su pali posle izbora. Nemojte da idemo 28. jer mi tad idemo na holidej, kako su rekli. Je li tako? Evo u redu je, na poslednji dan mogući u skladu sa zakonom ćemo to da odložimo, na poslednji dan mogući, da bukvalno sve procedure iscrpimo, idemo na 2. jun.

Sad kažu da ne valja ni 2. jun, kažu da ukinemo zakone, da ukinemo pravni poredak Srbije, da idemo na jesen na izbore. Što? Dok ne dobijete istraživanje po kojem ste ispred? Pa, nema tog istraživanja", poručio je predsednik u video snimku koji je objavio na zvaničnom Instagram profilu, a koji je isečak iz jučerašnjeg obraćanja.