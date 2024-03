PRIVREMENO OBUSTAVLJENA BLOKADA FILOZOFSKOG FAKULTETA: Rektor novosadskog univerziteta osudio govor mržnje Dinka Gruhonjića

Rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Dejan Madić razumeo je ljutnju studenata zbog nedopustivog govora mržnje profesora Dinka Gruhonjića i jasno izložio svoje viđenje cele situacije, dajući potpunu podršku novosadskim akademcima.

Postignut je kompromis sa novosadskim studentima, pa će privremeno biti obustavljena blokada Filozofskog fakulteta.

- Morali smo da znamo da Statut Univerziteta u Novom Sadu i Zakon o visokom obrazovanju podrazumeva da je Studentski parlament u Novom Sadu telo koje je nezavisno i ne smemo da utičemo na njihov rad. Želeli smo da vidimo šta oni tačno žele i čime su nezadovoljni. Razumemo da nastava trenutno stoji, ali časovi se mogu nadoknaditi, a akademska čast teško. Sve je počelo kada je izašao video zapis jednog govora mržnje koji do sada nikada nisam čuo, a preko 30 godina sam zaposlen na Univerzitetu. Ako bilo ko bude ugrožen govorom mržnje, bilo koja nacionalna pripadnost to je zabranjeno Statutom i zakonima. Nisam očekivao da ću na našem Univerzitetu iz pera jednog našeg profesora čuti govor mržnje, a pogotovo targetiranje na nacionalnoj osnovi. Mnogi vrsni akademci su došli iz Republike Srpske, ali oni su za Dinka projekat “dosrbljavanja” i “sklanjanja na rezervni položaj”. Zbog iznetih reči, ja solidarno podižem svoj glas i saosećam se sa kolegama, kojima Dinko broji hromozome i krvna zrnca. Jednako sam kao oni opravdano uvređen. Uvređeni su i studenti koji su silom ratnih i drugih okolnosti došli u Novi Sad. Zamislite, pobegnete od rata i dobijete ovde stigmu. Vredno su učili, zaslužili važno mesto kod svojih profesora, ali targetiranje govorima i objavljenim tekstovima mržnje bez razloga, to je osalo. Oni zato protestuju – razumeo je rektor Univerziteta, prenose Novosti.

Student prorektor Univerziteta u Novom Sadu Damjan Vakanjac zahvalio se na podršci rektoru i dekanima.

– Zahvaljujujem se rektoru i dekanima što su čuli naš glas. Pregovarali smo da prekinemo blokadu fakulteta. Od večeras napuštamo Filozofski fakuletet privremeno. Pitam dekanicu Filozofskog fakulteta, zašto se nije udostojila da primi Studentski parlament Novog Sada? – istakao je Vakanjac.

Podsećanja radi, danas u 17 časova su prof. dr Dejan Madić, rektor Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Boris Dumnić, dekan Fakulteta tehničkih nauka i prof. dr Patrik Drid, dekan Fakulteta sporta i fizičke kulture došli na Filozofski fakultet u nameri da pregovaraju sa studentima radi prekida blokade koje traju od četvrtka, 28. marta.

