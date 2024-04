PRIŠTINA POSTAVLJA PREPREKE ZA SMENU LAŽNIH GRADONAČELNIKA: Čine sve da otežaju učešće onih koji žele da učestvuju u glasanju

Programska menadžerka NVO Društvena inicijativa Milica Andrić Rakić kaže da na uspešnost glasanja za opoziv gradonačelnika u opštinama na severu može da utiče to što je procedurom predviđeno da birači koji su van Kosova glasaju poštom, jer se taj vid glasanja pokazao kao vrlo problematičan i u proteklim godinama je bio loše organizovan.

"Glasovi koji stižu poštom su jako bitni imajući u vidu da je dosta ljudi napustilo Kosovo proteklih meseci, a kod tog vida glasanja je bilo najviše problema. Nakon 2019. godine i afere sa navodnim trovanjem glasova iz Srbije, u izbornim ciklusima praksa je bila takva da su se glasovi slali preko pošta u Makedoniji i Crnoj Gori jer saradnje između Pošte Srbije i pošte na Kosovu nema. Mnogi glasovi su stizali sa zakašnjenjem, posle predviđenog zakonskog roka, i nisu na kraju bili prihvaćeni. Dakle veoma mali broj glasova je posle 2019. bio prihvaćen na taj način. To u velikoj meri može da utiče na broj izašlih birača i može da dovede u pitanje rezultat glasanja za opoziv gradonačelnika baš zbog toga što se traži tako visoki nivo izlaznosti, viši od 50 odsto", kaže Andrić Rakić za Kosovo onlajn.

Što se tiče odluke da se instaliraju kamere na biračkim mestima na kojima će se građani 21. aprila izjašnjavati da li su za opoziv gradonačelnika, Andrić Rakić ističe da nije reč o uobičajenoj praksi i da je to problematično iz više aspekata.

"Prvenstveno zbog privatnosti podataka glasača. Moguće je da će se jedan broj glasača zbog toga osetiti zastrašeno, ali ne verujem da bi to bili veliki procenti. Svakako nije prijatno, jer generalno ne postoji nivo poverenja između srpske zajednice i kosovskih institucija da bi se tako važan proces snimao. Pritom je neobično što se kamere uvode u ovom trenutku i sa pravom građani mogu da se pitaju zbog čega se sada uvode ako takva praksa nije postojala ni u jednom prethodnom ciklusu, posebno na drugim mestima na Kosovu. Uvoditi to kada se glasa za opoziv gradonačelnika što je nestandardni proces i kada se glasa u većinski srpskim sredinama u nadi da će doći do deeskalacije situacije nije potez koji pokazuje dobru volju ili koji pokazuje da su institucije spremne da grade poverenje sa građanima. Prosto dovodi u pitanje motive za takvu jednu intruzivnu praksu", navodi Andrić Rakić.

Ona pretpostavlja da će Srbi svakako izaći na ovo glasanje ali imajući u vidu visoke standarde da bi gradonačelnici bili smenjeni smatra da proces verovatno neće biti uspešan u svim opštinama.

"Ako u nekim opštinama glasanje za opoziv bude uspešno onda pretpostavljam da u drugim opštinama potencijalno gradonačelnici mogu da podnesu ostavke, ako ne, nastaviće se kao do sada. Ovaj proces je organizovan samo radi ukidanja kaznenih mera pod kojim je Kosovo, tako da ono što može da se očekuje posle glasanja, bilo da ga srpska zajednica bojkotuje ili ne, je da se ukinu te kaznene mere, a što se tiče deeskalacije ona je pod znakom pitanja. Ukoliko ne bude ostavki gradonačelnika koji potencijalno ne budu uklonjeni na ovaj način i ako se ne nađe neko rešenje za kohabitaciju između skupština koje će ostati većinske albanske i potencijalno novih gradonačelnika ukoliko dođe do novih izbora, deeskalacije i promena na bolje će biti vrlo malo", zaključuje Andrić Rakić.

Dimitrijević: Čine sve kako bi se otežalo učešće onih koji žele da učestvuju u glasanju

I nekadašnji predsednik Opštinske izborne komisije Slobodan Dimitrijević kaže da se novim izbornim procedurama koje je propisala Centralna izborna komisija sve čini kako bi se otežalo učešće onih koji žele da učestvuju na ovom glasanju, a što se tiče procedure registracije glasača za glasanje putem pošte kaže da je to dodatna komplikacija.

"Ova procedura u mnogome može da utiče na uspeh refenduma, znamo situaciju i da postoji velika migracija stanovništva sa severa Kosova u centralnu Srbiju, znamo i razloge njihove migracije. Postavlja se pitanje onima koji su smislili ovu proceduru za prijavu glasanja putem pošte da li su oni mislili da svi treba da poznaju rad na računaru i mobilnim telefonima?", kaže Dimitrijević i ističe da je sam način na koji je referendum raspisan protivzakonit.

„Ovaj referendum je po meni protivzakonit a to se najbolje vidi u zakonu koji je izmenjen prošle godine, a izborno uputstvo je izmenjeno 6. marta ove godine. Vlasti u Prištini izmišljaju izborna pravila kako im u kom trenutku odgovara. Drugačije se glasalo. Ljudi koji su raseljeni zbog raznih problema su nekada mogli mnogo lakše da glasaju. Sada na ovom referendumu to neće biti slučaj“, reako je Dimitrijević.

Prema uputstvu koje je izdala Centralna izborna komisija da bi učestvovali u glasanju putem pošte građani koji nisu trenutno u opštinama na severu Kosova moraju da se slikaju tako što na toj fotografiji treba da bude jasno vidljiv njihov lik i da u visini grudi drže svoju kosovsku ličnu kartu. Nakon toga ovu fotografiju treba da pošalju poštom, a ako CIK to prihvati onda će se ti građani regostrovati kao glasači i tek tada će im biti omogućeno pravo glasanja putem pošte.

Na severu Kosova trenutno ne žive ljude koji su zbog izuzetno teških uslova za život i straha od hapšenja napustili svoje domove, a da bi oni ostvarili svoje pravo da glasaju na referendumu putem pošte dat je rok od šest dana. Podsetimo da su provere potpisa ljudi koji su potpisali peticiju za smene gradonačelnika trajali 45 dana.

Dimitrijević kaže da dve pošte ne sarađuju i da iz Srbije nikakva pošta ne može da stigne na Kosovo i podseća da su i raniji glasovi Srba koji su glasali putem pošte bili zanemareni i da oni nisu ulazili u konačne rezultate.

„Ne bi me iznenadilo da se ponovi kao u nekom od prethodnih procesa kada su stizali glasovi iz Srbije pa su zadrže u nekoj bivšoj zgradi 'Grmija' navodno su bili otrovani Antraksom ili već čime. Ti glasovi su odbačeni, za njih u Prištini ti glasovi nisu postojali tako da me ne bi iznenadilo da ni ovi glasovi uopšte ne uđu u rezultate“, podseća on.

Prema rečima Dimitrijevića način na koji je imenovana Opštinska izborna komisija je takođe diskutabilan.

„U slučaju imenovanja OIK prekršen je zakon. Po prvi put je osim predsednika Izborne komisije imenovan i zamenik predsednika OIK, on je imenovan odlukom sekretarijata CIK-a. Svi mi koji se razumemo u izborne procese znamo da OIK donosi sve odluke većinom glasova. Postavlja se pitanje da li zamenik ima pravo glasa. Na kraju krajeva u sredini gde živi 90 posto Srba dovedete osobu iz Južne Mitrovice. Neka neko samo kaže razlog. Da li Srbin koji je predsednik ne zna svoj posao? Ne, on čak ima i više iskustva od ove osobe koja je imenovana za zamenika“, zaključio je Dimitrijević.

