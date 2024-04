OTVORENE PRETNJE IZ PRIŠTINE: Drakonske kazne, do 10.000 EVRA, za one koji odbiju da učestvuju u popisu stanovništva

Izvršni direktor tzv. Agencije za statistiku Kosova Avni Kastrati rekao je da se očekuje da će broj stanovnika na popisu biti manji nego 2011. godine, i da će kazne za one koji odbijaju da učestvuju u popisu iznositi i do 10.000 evra, prenosi Gazeta ekspres..

Kastrati je na konferenciji za novinare pred početak rada terenskih timova za popis stanovništva rekao da će građani biti kažnjeni ako se ne popišu.

- Zbog nataliteta i migracija, očekuje se da će na Kosovu biti manje stanovništva u odnosu na popis iz 2011. Popis stanovništva će se održavati svakog dana, osim ponedeljka. Dakle, to je zakonska obaveza, a ne izbor. Kazna će biti i do 10.000 evra - rekao je on.

