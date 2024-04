VUČEVIĆ OTKRIO SPOMENIK PALIM BORCIMA U RATOVIMA DEVEDESETIH U BAČKOJ TOPOLI: Junaštvo za nezaborav! (FOTO)

Ministar odbrane Miloš Vučević otkrio je danas spomenik palim borcima u ratovima devedesetih u Bačkoj Topoli, u kasarni „Bačka“. Ministar Vučević spomenik je otkrio zajedno sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikolom Selakovićem i predsednicom Skupštine Udruženja ratnih vojnih invalida Bačka Topola i porodica poginulih boraca i suprugom poginulog borca Vericom Kaluđerović. Ministar Vučević, obraćajući se okupljenima, istakao je da osim činjenice da svi junaci koji su uklesani na spomeniku imaju vezu - porodičnu, adresu stanovanja, mesto rođenja ili konačnu kuću na teritoriji Bačke Topole, bez obzira da li su Srbi ili Mađari, koje su bili životne dobi, da li su pravoslavne ili rimokatoličke veroispovesti, da li su verujući ili neverujući – postoji još nešto što ih spaja i danas kada im klanjamo i odajemo poštu, a to je da su oni ispunili svoju reč.

foto: Ministrastvo odbrane

- Oni su našoj državi, bez obzira kako se zvala, da li je to tada bila Jugoslavija, a danas Srbija, dali zakletvu da će da je brane, bez obzira ko je napada, kakva opasnost preti, bez obzira kolika je sila udarila na njih. I svi oni koji su živote dali jesu održali reč i zaslužuju u najmanju ruku poštovanje i ovaj vid priznanja. Nažalost, taj surovi zastor zaborava, koji istorijski neretko krasi naš narod, pao je i na njihova imena, pa smo imali više decenija da ih niko nije spominjao, da je bilo neprijatno da se priča o tome i da kada spomenemo naše heroje i junake onda mi iritiramo ove koji su ih ubili. Valjda treba da se stidimo pred ubicama, pred onima koji su pucali na njih i ispaljivali rakete – istakao je ministar Vučević. On je naglasio da je, nažalost, taj zastor zaborava pokrio i prekrio njihovo junaštvo i njihova dela sklonio od očiju javnosti. - Oni koji su to sačuvali, koji nisu dali da to bude zauvek i da istina dočeka svetlo dana jesu njihove porodice i njihovi prijatelji. A od skoro i država Srbija je smogla snage da kaže i nazove stvari onako kako treba, da oda poštu svojim junacima, herojima, da zahvalimo svima onima koji su branili državu bez obzira kada i gde. Da ne pravimo razlike da li je neko vojevao i branio državu, ispunio reči zakletve 1990, 1991. ili 1998, 1999. godine. Svi su branili svoju državu i svoj rod – rekao je ministar Vučević.

foto: Ministrastvo odbrane

Ministar Vučević je posebnu zahvalnost, ovom prilikom, uputio ministru Selakoviću za sve što je uradio na polju kulture sećanja. - Kada smo krenuli u posao u ovoj Vladi, kojoj za koji dan ističe mandat, rekao sam da, poznajući vas, upravo na ovom polju možete da date mnogo toga i bili ste dovoljno hrabri i sposobni da primite ljude i čujete ljude. Porodice poginulih, udruženja, ratni veterani, borci, oni su vam bili oni znakovi pokraj puta koji su vas vodili tuda kuda je trebalo i kuda svi treba da idemo i nadam se da ćete biti posvećeni tom poslu i u narednom periodu – naglasio je ministar Vućević. Obraćajući se porodicama poginulih, ratnim vojnim invalidima, ratnim veteranima i borcima, ministar Vučević je uputio izvinjenje, ali i izrazio zahvalnost.

foto: Ministrastvo odbrane

- Uz izvinjenje što je država ćutala mnogo godina, još jedno veliko hvala na svemu što ste činili. Neka je večna slava i pomen našim herojima, neka im gospod Bog oprosti svaki voljni i nevoljni greh. I nek im podari rajsko naselje, a ubicama i zlikovcima samo jedno možemo da poručimo – niti zaboravljamo, niti praštamo. A Bog nek vam sudi. Živeli naši heroji, živela naša junačka vojska i živela Srbija! – poručio je ministar Vučević na kraju obraćanja. Ministar Selaković rekao je da su mu zadovoljstvo i čast da su, posle svega nekoliko meseci od dana u kome su položili kamen temeljac za ovaj spomenik, doživeli trenutak njegovog osvećenja i otkrivanja. Ovaj spomenik je, kaže ministar Selaković, posvećen ljudima koji su imali veliko srce i bili puni ljubavi prema svojim bližnjima i prema svojoj otadžbini.

foto: Ministrastvo odbrane

- Ljudi čija su imena uklesana na ovom spomeniku su oni koji su veličinu svoje ljubavi prema otadžbini, svome rodu, svojim bližnjima dokazali svojom žrtvom. Onom najvećom. Ovim današnjim činom mi njihova imena još jednom potvrdno upisujemo u večnost da se nikada ne zaborave, da se nikada ne bi zaboravilo da se za Srbiju vojevalo, da su ovi ljudi dali svoje živote boreći se za pravednu i ispravnu stvar, dokazujući koliko vole svoje bližnje, svoj narod i svoju zemlju. Neka im je večna slava i hvala, da se nikada ne zaboravi. Živela Srbija – istakao je ministar Selaković. Predsednica Skupštine Udruženja Verica Kaluđerović istakla je da su ponosni što ovim spomen-obeležjem mogu da se oduže herojima koji su dali živote za obranu otadžbine i zahvalila Ministarstvu odbrane što je omogućilo postavljanje spomen-obeležja u krugu kasarne u Bačkoj Topoli. - Svaka epoha ima svoje heroje, ovo su heroji ratova od 1990. do 1999. godine. Naša je obaveza da negujemo sećanje na njihovu žrtvu – naglasila je Verica Kaluđerović i dodala da je ideja o podizanju tog spomenika, koju su inicirali još 2005. godine, realizovana s promenom politike države Srbije, a posebno predsednika Aleksandra Vučića prema populaciji porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i veterana.

foto: Ministrastvo odbrane

Molitvu povodom otkrivanja spomenika govorio je vojni sveštenik kapetan prve klase Ljubiša Čović. Otkrivanju spomenika prisustvovali su pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, članovi Udruženja ratnih vojnih invalida Bačka Topola i porodica poginulih boraca, predstavnici Pokrajinskog udruženja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, Udruženje veterana 63. padobranske brigade, pripadnici MUP Srbije, lokalne samouprave i brojni gosti. Spomenik, koji se sastoji od postamenta na koji je postavljena statua vojnika, podignut je u čast poginulim borcima u ratovima devedesetih godina 20. veka, a njegovim podizanjem iskazuje se poštovanje poginulim pripadnicima vojske, koji su dali svoje živote za otadžbinu, na ponos građana Srbije i porodica poginulih boraca. Imena vojnika, ispisana su pismom jezika čije nacionalnosti su bili. Autor statue je vajar Franjo Mačković, arhitekta projekta Ljubica Dašić, a izvođač radova Nikola Kosanović.

