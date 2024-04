POKRET SOCIJALISTA SA SNS NA GRADSKOJ LISTI: "Ako sačuvamo svoj Beograd, sačuvaćemo i Srbiju"

Pokret socijalista čiji je osnivač Aleksandar Vulin izaći će na beogradske izbore zajedno sa Srpskom naprednom strankom.

- Mi iz Pokreta socijalista molimo sve one koji žive u Beogradu da daju podršku gradskoj listi koju čine SNS i koalicioni partneri. Naš cilj je da nastavimo razvoj Beograda, ali isto tako i da ga sačuvamo od Đilasovaca koji bi da lomeći Beograd, uz pomoć stranaca, slome i našu Srbiju - piše u saopštenju PS.

Dodaju da se "ne sme dozvoliti Đilasovcima novi 5. oktobar".

- Ne smemo da dozvolimo da nas, Srbe, ponižavaju i dele na one iz kruga dvojke i na ostale, glupe i krezube, ne smemo dozvoliti da nas Srbe Đilasovci okupljeni oko prljavog novca i stranaca podele na one koji su rođeni u Beogradu i one koji su odnekud došli u Beograd zato što je naša prestonica dovoljno velika i otvorena za sve koji vole Srbiju i njen glavni grad - piše u saopštenju PS.

Iz tog pokreta navode da samo pobeda liste SNS-a sa koalicionim partnerima u Beogradu garantuje i očuvanje nezavisne Srbije.

- Ako sačuvamo svoj Beograd, sačuvaćemo i Srbiju - poručio je predsednik Gradskog odbora Pokreta socijalista Vladimir Ilić i istakao da su kandidati Pokret socijalista na listi okupljenoj oko SNS-a Vladimir Trajković 1987. godište, diplomirani ekonomista, koji je obavljao funkcije zamenika predsednika Skupštine opštine Grocka i odbornika u Skupštini opštine Grocka i Miroslav Marinović 1984. godište, diolomirani inženjer informacionih tehnologija koji je u dva mandata obavljao funkciju člana veća za socijalnu politiku u Gradskoj opštini Zvezdara.