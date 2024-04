"NIKADA SE ONI NEĆE IZVINITI ZA LAŽI" Vučić o strašnoj kampanji medija iz regiona: Ne mogu da podnesu što Srbija raste i napreduje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je, u svom obraćanju javnosti, izneo svoje gledište o svim aktuelnim temama ali i o intenzivnoj kampanji koju vode mediji iz regiona protiv porodice Vučić.

Govoreći o pisanju regionalnih medija, pre svega iz Sarajeva, kaže da je svima Vučić za sve kriv.

- Ne moram mnogo da pričam o crnogorskim medijima. U Prištini, da ne govorim. U Zagrebu, od Jutarnjeg, gde svuda ima Šolak prste, a i gde nema nije ni važno. I postavite sebi pitanje. Zašto svi oni mrze jednog jedinog čoveka iz Srbije. Evo najgori sam na svetu, odvratan, grozan, ružan, debeo. Jel moguće da bude kampanja svakoga dana u tim medijima. Razmislite zašto je tako. To je zato što ne mogu da podnesu da Srbija raste i da napreduje, da smo prvi na zapadnom Balkanu. Ne mogu to da podnesu, oni hoće slabu Srbiju, koja puzi i na kolenima je. I tada će im ta Srbija biti tu za ponižavanje - ističe on.

Vučić je istakao da su njegova deca i roditelji nedužni i da ne bi trebalo da trpe posledice kampanje koja se vodi protiv njega.