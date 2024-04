POTVRĐENO NAJVEĆE OKUPLJANJE NA POLITIČKOJ SCENI! Predata lista "Aleksandar Vučić - Beograd sutra" sa 20.000 potpisa

Srpska napredna stranka sa koalicionim partnerima predala je juče Gradskoj izbornoj komisiji listu "Aleksandar Vučić - Beograd sutra" sa oko 20.000 potpisa podrške za beogradske izbore 2. juna. Izborna lista oko SNS ponovo je prva koja je predata komisiji, a ovoga puta na njoj se okupilo 14 stranaka i pokreta.

Obris pokreta

Predsednik SNS Miloš Vučević zahvalio se svim građanima koji su dali podršku, kao i koalicionim partnerima na spremnosti da se svako fokusira na zajedničke ciljeve i što je svako odustao od dela stranačkog interesa.

- Grupa od 14 stranaka jeste obris ozbiljnijeg političkog pokreta, siguran sam da je ovo pobednička lista. Vodićemo pozitivnu kampanju, kampanju od vrata do vrata, radićemo sve što se radi u kampanjama u demokratskim i civilizovanim društvima - najavio je Vučević prilikom predaje liste za čiju predaju su potpisi skupčjeni u rekordnom roku - za dva sata skupljeno je više od 20.000 potpisa.

Kako je rekao Vučević, kampanja ove liste biće aktivna u naredna dva meseca tokom kojih će njeni predstavnici razgovarati s građanima o komunalnim problemima, razvojnim planovima, a neće izbegavati i razgovore o ključnim nacionalnim pitanjima.

Njihov kandidat za gradonačelnika Aleksandar Šapić smatra da je lista predata u atmosferi koja je bila daleko bolja i s mnogo više entuzijazma nego prošli put i ponovio da su ovi izbori daleko iznad lokalnog glasanja.

- Ovo su izbori oko toga da li će se Srbija okupiti oko stvari koje su neupitne. Ja bih najviše voleo da su teme samo lokalne stvari, jer u tom slučaju oni koji se preporučuju ne bi imali o čemu da govore. Mnogi od njih ni trafiku nisu vodili, a kamoli opštinu ili grad - rekao je Šapić i dodao je je reč o najvećem okupljanju na političkoj sceni.

Pozitivna kampanja

Lider socijalista Ivica Dačić kaže da je zadovoljan što su svi uspeli da se izidgnu iznad uskostranačkih interesa i što su napravili zajedničku listu.

- Nadam se da nećemo ovako često dolaziti ovde u GIK, odnosno da neće biti izbora u naredne četiri godine - poručio je Dačić.

Predsednik SDPS Rasim Ljajić podsetio je da će kampanja biti nešto duža nego obično.

- Vodićemo specifičnu kampanju kako bismo objasnili politiku kakvu sprovodimo. Ono što nas preporučuje su tri stvari: infrastrukturni i razvojni projekti, Beograd da pozicioniramo kao turistički centar i kao siguran i bezbedan grad. Vodićemo pozitivnu kampanju, pobeda će biti uverljivija nego na decembarskim izborima - poručio je Ljajić.

Osim njih, predaji liste sa potpisima podrške prisustvovali su i predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić, kao i drugi koalicioni partneri - predsednica Zavetnika Milica Đurđević Stamenkovski, zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj, potpredsednik PUPS Stefan Krkobabić...

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže za Kurir da nas čeka intenzivna kamapanja SNS i koalicije koju je okupila, a da na strani opozicije i dalje ima mnoštvo nepoznanica.

- Ne zna niko, uključujući i samu opoziciju, kako će izgledati njihova kampanja, jer oni ne znaju šta misle o izborima. Velika je verovatnoća da će SNS koalicija osvojiti apsolutnu većinu, jer će biti sinergije glasova SNS, SPS, SRS i Zavetnika. Ako ne bude liste "Srbija protiv nasilja", moguće je da značajno poraste Branimir Nestorović, a u konkurenciji mogu da budu još neke druge liste koje, kao i Nestorović, deluju kao autsajderi. Ako se pojavi lista "Srbija protiv nasilja", biće slabija nego u decembru, ali njihov rezultat ne utiče bitno ni na koaliciju oko SNS ni na Nestorovića - ocenio je Stanković.

Saša Radulović

Na izbore mora da se izlazi, bojkot je promašena politika

foto: Fonet/Marija Đoković

Predsednik Dosta je bilo (DJB) Saša Radulović najavio je da će ta stranka izaći na predstojeće beogradske izbore raspisane za 2. jun. On je za TV Prva rekao da na izbore "mora da se izlazi". On je ocenio da su najave dela opozicije o mogućem bojkotu "potpuno promašena politika" i podsetio na efekte bojkota iz 2020.

- To je jako loše i za opoziciju i za celu državu. Ne razumem te autogolove opozicije... DJB ne bojkotuje izbore, nismo bojkotovali one 2020. godine, pa nećemo ni ove. Mi smo spremni za izbore, ali kako ćemo izaći, moramo sačekati da vidimo kako će to da ide oko ostalih lokalnih izbora -izjavio je Radulović, uz opasku da je DJB u odličnim odnosima sa SDS Borisa Tadića, ali da i jedni i drugi procenjuju koji je najbolji način za izlazak na izbore.