ALEKSANDAR ŠAPIĆ POSLE PREDAJE LISTE: Beogradski izbori su nas okupili jer samo tako možemo da SAČUVAMO BEOGRAD I SRBIJU!

Izuzetno brzo smo sakupili 20.000 potpisa uz jednu atmosferu koja je, moram da priznam, bila sa mnogo više entuzijazma i radosti nego prošli put. Predali smo listu „Aleksandar Vučić – Beograd sutra“. Ovi izbori su jako važni i za Beograd i za Srbiju jer su zbog opštih dešavanja definisani daleko iznad lokalnih izbora. Ovo su vrednosni izbori, ovo su nacionalni izbori, izbori u kojima se Srbija kroz Beograd definiše i odlučuje kojim pravcem želi da krene - rekao je predsednik Privremenog organa grada Beograda i kandidat za gradonačelnika izborne liste „Aleksandar Vučić - Beograd sutra“, Aleksandar Šapić, nakon predaje izborne liste.

Kazao je da bi najviše voleo kada bi na ovim izborima teme bile lokalne, međutim, ukazuje da će one biti na nacionalnom nivou.

foto: Petar Aleksić

-Svi naši konkurenti, i na ovim i na prošlim izborima, u svojim životima ni trafiku nisu vodili, da ne pričamo o nekoj jedinici lokalne samouprave, većoj opštini ili gradu. Nažalost ili na sreću, ovoga puta će teme biti daleko veće. Zahvaljujući onome što radimo danas omogućićemo da Beograd sutra bude i bolji, i lepši, i produktivniji, i napredniji, i infrastrukturno sređeniji, i ekonomski snažniji, i da bude ono što i jeste - lokomotiva čitavog srpskog društva - rekao je Šapić. Dodao je da danas neće govoriti o svim projektima i svimu onome što se trenutno radi u Beogradu i što će se raditi.

- Biće prilike da govorimo o svemu tome u kampanji. Važno je da se okupimo, kao što smo to mi uradili danas, oko našeg naroda, oko srpskog društva, oko naše države i branjenja naših državnih i nacionalnih interesa. Ili ćemo uraditi to, ili ćemo dozvoliti da, kao mnogo puta u istoriji, pukotine koje su se stvarale među nama, omoguće onima koji ne žele dobro ni ovaj zemlji, ni ovom narodu, da to iskoriste i zlupotrebe. Činjenica da smo se okupili kao nikada do sada, ovo je možda i najveće okupljenje na srpskoj političkoj sceni u poslednih nekoliko decenija, pokazuje koliko je situacija važna, i koliko moramo da stanemo u odbranu našeg društva, državnih i nacionalnih interesa - kazao je Šapić.

