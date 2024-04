VUČIĆ SAOPŠTIO ODLIČNE VESTI IZ PARIZA: "Kupovina Rafala gotovo sigurna, uzimamo NAJBOLJE NA SVETU! Nova snaga za našu zemlju"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz Pariza, gde se nalazi u državnoj poseti.

Neposredno pre obraćanja predsednik Vučić se sastao sa predstavnicima francuskog vojnog koncerna "Daso" ("Dassault").

- Počeli smo sa važnim sastancima od suštinskog značaja za našu zemlju. Posle ceremonije ispred "Invalida" i odavanja pošte srpskim borcima iz Prvog svetskog rata, što je važno za nas, ali i našim francuskim domaćinima, imali smo sastanke sa predstavnicima "Daso" grupe, gde smo pričali i o "Rafalima". Nadam se da ćemo finalizirati sve do večeras. Imamo jedno ili dva pitanja koja nismo zaključili, ali verujem da ćemo to uraditi do poslepodneva. To bi značilo ogromnu novu snagu za našu zemlju, i neuporedivo veću bezbednost za naše građane - rekao je on.

Dodaje da slede sastanci sa energetskom kompanijom EDF, i istakao je značaj ulaganja u energetiku.

- To su dugoročna ulaganja, morate čekati i po deceniju da se to vrati. Srbija nije parazitska zemlja, već ima svoju industriju koja raste. Investitori dolaze najviše, i zato je strašno važno da ovo obezbedimo. Potpisaćemo danas memorandum o razumevanju sa EDF-om, i verujem da ćemo mnogo uraditi sa njima. U današnjem svetu, kada ste u okruženju zemalja koje ne gledaju uvek blagonaklono na vas, morate gledati kako da radite razne stvari. Ako je nuklearna energija u pitanju, kako da nabavite nuklearno gorivo. To je samo deo stvari - kaže predsednik.

Očekuje i značajne sastanke u Senatu, kao i razgovore delegacija i večeru sa predsednikom Makronom.

- A potom ostajemo nasamo da pričamo o svim značajnim pitanjima, koja nisu samo bilateralna, već i geopolitičkog karaktera. Naša poseta se nastavlja sutra u prepodnevnim satima - ističe Vučić.

Predsednik je rekao da ne može da otkrije sve teme razgovora sa Makronom.

- On je jedan od najvažnijih svetskih lidera. Mi imamo važne teme iz sfere bilateralnih odnosa. Recimo, kako ćemo sa nekim bankama rešavati odnose i pitanja upravljanja projektima i prečišćavanjem voda. Mi to ne znamo, uložili smo stotine miliona... A nismo ih iskoristili. Treba nam neko ko zna time da upravlja. Mi ne kasnimo u izgradnji metroa. Zaista ćemo imati metro u Beogradu za četiri godine. A postavlja se pitanje onda ko će upravljati - kazao je on.

Vučić ističe da stiže sve više francuskih investicija u Srbiju.

- Čak 80 odsto francuskih investicija na zapadnom Balkanu je u Srbiji. Verujem da će se ti brojevi povećavati u našu korist - dodaje on.

Rekao je da ovakav protokol predsednik Francuske retko priređuje.

- Video sam da čak i oni koji nas ne vole primećuju. To su velike stvari za jednu zemlju. Ja sam već prisustvovao dočeku na "Invalidima" kada me je Manuel Vals ovde dočekao. Predsednik i premijer sam 10 godina, i nikada ovakvu počast nisam doživeo u Francuskoj - ističe predsednik.

Rekao je da očekuje i razgovore o situaciji u svetu, Gazi i Ukrajini, kao i u drugim delovima sveta.

- Želeo bih da čujem kako Makron vidi budućnost sveta. Nadam se dogovoru Palestine i Izraela, ali sam veliki skeptik po pitanju Ukrajine i onoga što će tamo da se zbiva. Verujem da će uslediti dalja eskalacija, što će doneti mnogo novih problema. I nadam se da nafta neće dalje rapidno da skače, pošto to nema više nikakvog smisla. Svaki novi sukob između Huta, Irana, Izrela, novi udar na ruske rafinerije vam poveća cenu nafte - rekao je Vučić.

On je pomenuo više francuskih kompanija koje ulažu u Srbiju, i istakao da se nada daljem rastu investicija.

- Veoma smo blizu odluci, a znaćete kada potpišemo ugovor. Kada govorite o ceni, u pitanju su letelice koje su među najskupljim na celom svetu. Nisu kao F-35, ali su mnogo skuplji od F-16. To su avioni 4++ generacije, mnogo bolji od naših MiG-ova. Ne smetnite sa uma da ako danas rešimo da kupimo američke, kineske ili ruske avione, ko može da ih dostavi. Mi nemamo more, pa da može da nam dostavi ko hoće. Gledamo šta je to što možemo da uzmemo, a uzimamo najbolje na svetu. Mi bismo kupili još aviona, i na nekim drugim mestima. Nije nama toliki problem u novcu, imamo 4 milijarde evra na računu - rekao je Vučić na pitanje o kupovini "Rafala".

Rekao je da ne možemo da dovučemo avione iz drugih zemalja u zemlju, a da svoju državu moramo da čuvamo.

Na tvrdnje Dušana Nikezića da je Vučić došao u Pariz da "pokloni distribuciju i vodovod", predsednik kaže da je to sumanuto.

- Nikakav EPS niti vodovod ne prodajemo. Mi smo pričali o prečišćavanju otpadnih voda. Ovo što radimo u Velikom selu, to je osnovni, graditeljski deo sa Kinezima. A zatim tehnološki deo radimo sa Francuzima. Da objasnim, Veliko selo, koje je na Paliluli, omogućiće da nam voda u Beogradu bude kristalno čista, a ne puna fekalija. Mi za to nemamo tehnologiju, naravno da moramo sa nekime da radimo. Nismo došli da prodajemo, već da kupimo ponešto - istakao je predsednik.

Pre samo mesec dana su pričali da sam izolovan i da me nema više na konjaku sa Makronom, podseća on.

- Neki ljudi ne vole svoju zemlju i ne raduju se uspehu svoje zemlje. Tu večeru na kojoj smo večeras plaća Francuska i francuski predsednik. Hvala im na počastima i svemu što su pokazali prema državi Srbiji. Znam da ste se i vi novinari osećali ponosno, voleli ili ne voleli mene. A neki ljudi ne mogu da podnesu sopstveni neuspeh, pa svoju negativnu energiju prenose na svoju zemlju. Nama sa EDF-om tema nije EPS uopšte. Mi to radimo sa Norvežanima, i gledamo kako da sprovodimo reforme - naglasio je Vučić.

Dodaje da će tema biti i situacija na KiM i članstvo Prištine u Savetu Evrope.

O bojkotu izbora od strane opozicije, Vučić kaže da je to njihova stvar, i da biraju sopstveno uništenje.

Govoreći o velikom saboru za Uskrs i negativnim reakcijama iz Sarajeva, predsednik je rekao sledeće:

- Sada su za 12. april zakazali skup svih Bošnjaka. Ja sam srećan što se taj skup održava, i nemam ništa protiv toga. Neka pričaju o čemu hoće. Neka mi kažu šta još Srbija treba da izgradi za Bošnjake. Spreman sam da pomognem, čak i u organizaciji, ako hoće u Novom Pazaru da organizuju. Želimo da se svi Bošnjaci okupe, da razgovaraju, ne vidim loše ništa u tome. Naprotiv, dobro je da čuju šta država Srbija radi za Bošnjake u Srbiji. Želim im uspešan skup, i sve što možemo da pomognemo spremni smo da uradimo, pa čak i da organizujemo to - kaže on.

Budućnost je u saradnji, a ne u sukobima, zaključio je Vučić.

