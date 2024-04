KALKULANTI IZ DELA OPOZICIJE: Bojkotuju samo ono što im odgovara!

Plan dela opozicije da bojkotuje beogradske izbore klimav je na više mesta, a pukotine postoje čak i unutar samog opozicionog bloka koji predvodi Dragan Đilas i njegov SSP. Dok Đilas autoritativno poziva na bojkot svih izbora, pa čak i redovnih lokalnih, koji slede na jesen, njegovi politički saveznici iz koalicije Srbija protiv nasilja, kao i koalicije NADA, opreznije nastupaju i ostavljaju mogućnost nastupa na lokalnom nivou. Zajedničko za ovaj opozicioni blok je pokretanje svojevrsne kampanje u kojoj se javnost ubeđuje da samo prava opozicija neće izaći na nove izbore u Beogradu raspisane za 2. jun.

Krivudavi put

Uz opasku "ko zna šta može da se desi do jeseni", lider Novog DSS Miloš Jovanović nije podržao Đilasa u decidiranom stavu da treba unapred odbaciti učešće na izborima. On je priznao da je do sada bilo "krivudavog puta u delovanju opozicije".

foto: Ana Paunković

- Ja nisam bojkotovao 2020. i nije bitno da li je neko bio u pravu ili ne, to jeste loše iskustvo, ali nije ista situacija i ne mora da se ponovi isto loš rezultat - izjavio je Jovanović u nedelju u "Utisku nedelje" na Novoj S.

Pozivi na bojkot idu paralelno s pokušajem uspostavljanja dijaloga vlasti i opozicije. Posle početnog neuspeha, predsednica Skupštine Ana Brnabić rekla je da će i ove nedelje ponovo pozvati opozicione predstavnike na razgovore o izbornim uslovima i preporukama ODIHR. Ona smatra da će u slučaju da dve ili tri opozicione grupacije bojkotuju izbore, biti narušen samo legitimitet opozicije.

foto: Video plus

- Njihov legitimitet sada postaje upitan. Njihova neozbiljnost postaje potpuno neupitna. Ove izbore imamo zato što su ih oni tražili i sada će ih bojkotovati - poručila je Brnabićeva za TV Pink.

Kupovina vremena

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković ocenjuje za Kurir da se opozicija kalkulantski ponaša i da u stavovima luta zbog sopstvene nemoći i borbe za liderstvo.

foto: Kurir televizija

- Oni jednostavno nemaju političko-ideološku platformu. S obzirom na to da su se na proteklim izborima kockali, radili sve i svašta, sekli su granu na koju sede i popriličan deo svojih birača su razočarali. A takođe im odmaže i pokazana razjedinjenost, jer svedočimo jagmi oko toga ko će povesti i nametnuti svoju zamisao. Zato imamo i ovu zbunjujuću situaciju oko bojkota. Niko ne razume šta je u tome njihov stav, a oni su sami najviše zbunjeni, jer se ne zna ko pije, ko plaća. Čas kažu da će ići na beogradske izvore, čas kažu da neće, pa onda okrenu suprotno. Nema jedinstvenog stava, a oni zapravo biraju između dva zla. Jedno je da izađu na izbore, koje očigledno već sada dovode u pitanje, i pokažu nesigurnost i suoče se sa odijumom javnog mnjenja. A njima ništa ne odgovara. Odatle i to komešanje među njima i kontradiktorne izjave. Tek će loše proći ako izađu na lokalnom nivou. Opcija bojkota je izgleda jedina koja im preostaje. To je kupovina vremena i čekanje da im evropski saveznici daju nekakav vetar u leđa - procenjuje Petričković.

Ljutito skinuo bubicu Šta je razbesnelo Dragana Đilasa Dragan Đilas je na samom kraju emisije "Utisak nedelje" demonstrativno skinuo bubicu (aparat s mikrofonom), otvoreno pokazujući bes zbog stavova koje je o opoziciji iznosio politikolog Boban Stojanović. Đilasovo durenje usledilo je nakon što je Stojanović izjavio da se nada da "bojkot izbora u Beogradu i lokalnih izbora u Beogradu po opštinama nije sredstvo za konzerviranje položaja opozicije u ovom trenutku". foto: Printscreen/X - Ako nema izbora i na njih ne ide i neće izaći niko ko je opozicija, onda odnosi moći u opoziciji ostaju isti, te onda nema odgovornosti za prethodne godine, nema odgovornosti za proteste, izbore i borbu u Evropi, silna obećanja. Ja se samo nadam da nije to - rekao je Stojanović, nakon čega je usledila upadljiva Đilasova reakcija. Na pitanje voditeljke zašto je to uradio, Đilas je rekao: - Nisam glup, znam šta govori Boban Stojanović. Mislim da je sramota i ne želim da učestvujem u tome do kraja emisije.

