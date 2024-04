"SRBIJA JE PRUŽILA RUKU FRANCUSKOJ KAO POUZDAN PARTNER NA ZAPADNOM BALKANU" Sagovornici Kurir televizije: Ovo je najvažnija poruka

Predsednici Srbije i Francuske Aleksandar Vučić i Emanuel Makron sinoć su nakon konferencije za medije imali sastanak u četiri oka, nakon čega je održana svečana večera.

Danas je drugi dan posete, a o jučerašnjim susretima u francuskoj prestonici voditeljka jutarnjeg programa Kurir televizije Redakcija Olja Lazarević razgovarala je sa prof. dr Mihajlom Rabrenovićem, stručnjakom za strategijski menadžment, Nikolom Perišićem iz Centra za društvena istraživanja i Zoranom Milosavljevićem, politikologom.

foto: Kurir televizija

- Videli ste i predsednika Vučića kako je bez ikakvih problema rekao ono što mu je na neki način možda i zasmetalo u pitanju veze sa Prištinom. To je taj stav državnika, to je taj stav nekoga ko kontinuirano bez obzira gde se i s kime nalazio jednostavno brani nacionalne interese. I to se mora pozdraviti. To nismo imali nažalost u prethodnim decenijama sa političkim akterima i predsednicima koji su nas predstavljali - rekao je Milosavljević.

I Perišić je komentarisao čvrst stav Vučića uoči dijaloga s Makronom.

foto: Kurir televizija

- Važan je taj odgovor koji je Vučić formulisao, da se čuje faktički stav Srbije i veća mogućnost da se na ovakvim događajima kada ste faktički u poseti jednoj od najvećih država trenutno u Evropi, u okviru Evropske unije, to će svi mediji preneti i taj glas će se dalje čuti, tako da je važno to što je rečeno. S druge strane, ono što je rekao Makron je faktički taj stav Francuske i negde se naslanja i na onaj Francusko-nemački plan, poslednji koji je iznet u vezi sa rešenjem i konačnim statusom teritorije Kosova i Metohije - rekao je Perišić.

foto: Kurir televizija

Rabrenović je prokomentarisao ekonomski aspekt Vučićeve posete Parizu.

- Kada je reč o Francuskoj, jako dobre vesti su kako je predsednik Vučić i naglasio da je u posljednjih pet godina ekonomska saradnja udvostručena, da ovde imamo 339 francuskih preduzeća koja zapošljavaju 125.000 radnika, brojne su mogućnosti za unapređenje saradnje, ali meni se čini da je ovo jedno složeno vreme, puno izazova i za Evropsku uniju i za Francusku koja želi da preuzme vođstvo od nekih drugih zemalja i zaista ovaj jedan trenutak kada je Srbija pružila ruku Francuskoj kao pouzdan partner upravo u želji i nameri da Francuska ostvari ovde jedno značajnije i ozbiljnije prisustvo na Balkanu, imajući u vidu da su i neke druge velike sile zainteresovane za to - smsatra Rabrenović.

