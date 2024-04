UMESTO NA SASTANAK KOD PREDSEDNICE PARLAMENTA OTIŠLI U INOSTRANSTVO DA SE ŽALE! Evo gde su otputovali pojedini lideri opozicije

Deo lidera koalicije Srbija protiv nasilja nisu prisustvovali današnjem sastanku u vezi sa primenom preporuka ODIHR za poboljšanje izbornih uslova, a koji je po treći put zakazala predsednica parlamenta Ana Brnabić, niti su bili sa svojim kolegama iz koalicije tokom obraćanja medijima nakon tog sastanka, a razlog je taj što su na putu. Naime, nalaze se u Nemačkoj.

Pavle Grbović, predsednik Pokreta slobodnih građana, Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta i Borko Stefanović, zamenik predsednika Stranke slobode i pravde na društvenim mrežama su objavili fotografije iz nemačkog Bundestaga.

foto: Printskrin/Instagram

- Vlast gura Srbiju u još težu krizu, opozicija nudi rešenja - objavljeno je na fotografiji u storiju na Instagram nalogu Pokreta slobodnih građana, koje je podelio Pavle Grbović.

foto: Printskrin/Instagram

Oni su razgovarali i sa Mihaelom Rotom, šefom spoljnopolitičkog odbora Bundestaga.

foto: Printskrin/Instagram

U storijima navode i da su na Odboru za evropska pitanja Bundestaga "razgovarali o nedostatku političke volje da se ispune ODIHR preporuke u Srbiji i načinima kako da se izađe iz krize nastale krađom izbora".

foto: Printskrin/Instagram

S druge strane, predsednica parlamenta Ana Brnabić izjavila je danas da je na današnjem sastanku sa šefovima poslaničkih grupa predstavila konkretne teme, ali da ih je opozicija odbacila i nije želela da razgovara o njima.

foto: ATAImages

- To je bio pokušaj dijaloga, ja znam da ovako ne izgleda dijalog, ali me to neće sprečiti da pokušavam. Nastaviću da pokušavam i da apelujem da se ponašamo kao odgovorni i ozbiljni ljudi, da pokažemo svim građanima Srbije, jer smo zahvaljujući isključivo njima, mi u ovom domu kao njihovi poslanici - kazala je ona.

Kako je navela, današnja tema je bila najkonkretnija moguća, a to je konsenzus oko preporuka ODIHR-a o izbornim uslovima.

- Na prva dva sastanka pokušaja dijaloga nisam od predstavnika opozicije, okupljenih oko Srbije protiv nasilja, dobila ne samo nikakve inpute šta su im prioriteti, kada govorimo o ODIHR preporukama, već oni samo žele da razgovaraju o svojim zahtevima - navela je između ostalog i dodala:

- Ono što je danas konkretno ponuđeno su izmene i dopune pet zakona koje, ukoliko i kada uradimo, potpuno smo primenili 7 ODIHR preporuka. Nisam birala koje preporuke želim da implementiram, jer želim da implementiram sve.

Predsednica parlamenta poručuje Traže tačku razdvajanja Brnabićeva je navela i da ona insistira da se rade one stvari oko kojih se svi apsolutno slažu, a da opozicija insistira na jedinoj stvari oko kojih se ne slažu. - Oni ne žele da rade na stvarima oko kojih se slažemo. Mučno je zato što stalno pozivate na dijalog, i ispadate budala. Ti ljudi neće da razgovaraju o tome. Neće da pričaju o izbornim uslovima ili biračkom spisku. Traže tačku razdvajanja iz nekog njima znanog razloga. Iako će za 6 meseci morati da rade na ODIHR preporukama. Pa hajde ljudi - rekla je ona.

Kurir.rs