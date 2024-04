VUČIĆ JEDNOM REČENICOM JASNO ODGOVORIO NATAŠI KANDIĆ NA SRAMNE REČI O SREBRENICI "Sami ste istakli razliku između Vas i mene"

Na njene bezprizorne navode da je "civilizacijski neprihvatljivo odbaciti Rezoluciju o genocidu u Srebrenici", predsednik je imao vrlo jasnu poruku:

- Mnogo sam srećan što ste sami istakli razliku između Vas i mene - napisao je on na društvenoj mreži Iks.

Vučić je večeras najavio da će svim sredstvima boriti protiv usvajanja pomenute rezolucije i da će uskoro poslati izaslanika u UN.

foto: Printscreen/X

- I Srbija će sama političkim sredstvima da se suprotstavi svim NATO zemljama, od Turske do Nemačke, s tim da znamo da su nam šanse minimalne, ali ćemo se boriti do poslednjeg trenutka. I tog dana, kad budete usvajali tu rezoluciju, ako je budete usvajali, i tog dana pokazaćemo vam koliko smo ponositi i da nas nikada nećete podjarmiti i nikada srpski narod neće pristati na sve vaše. Pritiske, ucene i besmislene obtužbe. Na svakom mestu istaćićemo naše zastave, naša nacionalna obeležja. Da im pokažemo da Srbiju i Srpski narod nikada neće moći da sruše, ma koliko se trudili - poručio je on.