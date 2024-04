PETKOVIĆ NAKON KRVNIČKOG PREBIJANJA SRBINA KOD ZUBINOG POTOKA: To su vrednosti koje tzv. Kosovo "preporučuju" za Savet Evrope

Pripadnici tzv. kosovske specijalne jedinice pretukli su u subotu Srbina Vlada Babudovca iz sela Bube kod Zubinog Potoka i naneli mu povrede na glavi i telu zbog čega ima 15 šavova.

Nakon ovog stravičnog poteza tzv. kosovskih specijalaca, oglasio se i direktor Kancelarije za KiM, Petar Petković.

- Nakon što su uhapsili Srećka Sofronijevića, da bi ga valjda kaznili jer nije podlegao ranama kada su ga upucali, Kurtijevi falangisti su bez povoda krvnički prebili Vladana Stevanovića. Prebijanja i hapšenja Srba su očigledno vrednosti koje tzv. Kosovo "preporučuju" za Savet Evrope!

Након што су ухапсили Срећка Софронијевића, да би га ваљда казнили јер није подлегао ранама када су га упуцали, Куртијеви фалангисти су без повода крвнички пребили Владана Стевановића. Пребијања и хапшења Срба су очигледно вредности које тзв. Косово "препоручују" за Савет Европе! https://t.co/OtCpzto9La pic.twitter.com/pu0bGVuehL — Петар Петковић (@PetkovicPetar) April 14, 2024

Babudovac je, prethodno, ispričao da su ga specijalci pretukli "na pravdi Boga" i da sada strahuje da će ga opet maltretirati.

foto: Printscreen/Kosovo Online

Kako ističe, sve se desilo dok je išao do druga.

"Tu mi je selo blizu, gore, gde se to desilo. Krenuo sam kod druga da mu odnesem deo koji treba da mi zameni na traktoru. Sreo sam se sa njima kada sam pošao ka njegovoj kući. Tu su me zaustavili, legitimisali, pretresli mi kola i tražili dokumenta. Dao sam im srpska dokumenta, tražili su mi kosovsku ličnu kartu, rekao sam im da nemam. Nisam im je dao a imao sam kosovsku ličnu kartu, jer mi je automobil registrovan na srpske tablice. Zato sam im rekao da nemam. Tu su me maltretirali u vezi majice jer sam imao majicu sa natpisom: 'Svaka bi fukara da ubije vuka' na kojoj se i vidi lik vuka, a to nije provokacija. Rekao sam im da to nije ništa", naglasio je.

foto: Printscreen/Kosovo Online

Dodaje da su ga držali pola sata, nakon čega su ga pustili.

"Pošto su me pustili, odneo sam taj deo kod druga, popili smo po jedno piće, a onda otišao sam na drugu stranu kod brata od strica koji drži kafanu. To je u drugom selu, ali je blizu, jer me je zvao preko dana da uzmem njegovo dete. Rekao sam mu: 'Proveri jesu li otišli ovi gore, da ne idem na njih, jer su me sad pretresali'. On mi je rekao da su blizu i da sačekam dok ne odu, kako ne bih imao problema", ispričao je Babudovac.

foto: Printscreen/Kosovo Online

Kako je istakao, oko 20.20 časova krenuo je prema kafani, nakon čega su ga specijalci opet zaustavili.

"Tu su me izveli iz kola, opet me pretresali i pitali me: 'Koga pratiš, koga čekaš?'. Odgovorio sam im da nikoga ne pratim, da sam pošao u kafanu kod brata da uzmem bratanca da ga povezem. Opet su me pitali: 'Koga pratiš?'. Uzeli su mi telefon, gledali listu poziva, ništa nisu mogli da nađu. Čuo sam se sa ujakom, sve su bili normalni pozivi, nisam zvao nikog sumnjivog, oni su možda pomislili da nešto švercujem i da nekog pratim. Tu su mi uzeli telefon, gledali slike, tražili, pa su naišli na sliku gde imam uslikanu kosovsku ličnu kartu, pa su mi rekli: 'Koga lažeš da nemaš kosovsku ličnu kartu, jesi li ovo ti?'. Odgovorio sam da jesam, onda su mi preturali po torbici i našli kosovsku ličnu kartu. Pa su me pitali: 'Što je nisi dao?'. Objasnio sam im da to nisam uradio iz straha jer nemam registrovano vozilo na kosovske tablice, već na srpske, pa sam dao srpska dokumenta", kazao je naš sagovornik.