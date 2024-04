BEOGRAD SIGURNO IDE 2. JUNA NA IZBORE Ana Brnabić: Nametanje Rezolucije o Srebrenici je vrhunac pravnog nasilja

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić govorila je danas o svim aktuelnim temama, pre svega onima koji se tiču izbora.

"Koliko se sećam, prvi zahtev Đilasove opozicije je bio da se odlože beogradski izbori i da budu sa izborima za lokalne samouprave, nekih 60 lokalnih samouprava, i da se održe u oktobru. Bilo je da po zakonu onu budu 28. aprila, što je najraniji termin, već izborne radnje traju jako dugo, ljudima je dosta. Ionako smo izborni ciklus započeli navrat nanos u decembru, na izričit zahtev opozicije. Samo godinu dana pre toga smo imali izbore. Dosta ljudima izbora, to je jedno. Drugo, moramo da se okrenemo poslu, treba da se spremamo za Ekspo, imamo čitav niz projekata iz programa 'Srbija, skok u budućnost", rekla je Ana Brnabić gostujući na TV Happy.

"Mi moramo da se borimo za istinu. Lokalni izbori su došli kada im vreme nije, jer je opozicija to tražila", kazala je Brnabić.

foto: screenshot Happy tv

"Onda imate nasilno nametanje Rezolucije o Srebrenici, to je vrhunac pravnog nasilja. Pod jedan u okviru BiH, za koju se kao bore. O ovome se nije ni izjašnjavalo Predsedništvo BiH. Imate da o tome ne odlučuje SB UN, već Generalna skupština, a BiH se isključivo bavi SB, zato tamo i ima visoki predstavnik. Do sada je postojao princip da se takve rezolucije uvek usvajaju konsenzusom, a ovde neće biti takav slučaj", dodala je Ana Brnabić.

Predsednica Skupštine, zatim, je govorila o ODIHR preporukama.

"Ja sam rekla da mi do petka u 12 dostave svoje predloge, kako i po kom redosledu da se primenjuju. Ja ću im tokom dana odgovoriti, jer sam se na najozbiljniji način bavila time. Ja zaista sa dubokim uvažavanjem hoću da pogledam te njihove predloge. Srbija protiv nasilja sada traže da se obustave sve izborne radnje, da mi promenimo Zakon o lokalnoj samoupravi i da on ima retroaktivno dejstvo", istakla je Brnabić.

"Zamislite promenite zakone i onda ih retroaktivno primenjujete. Pa to je sprdnja sa državom. Apsolutno je Aleksandar Vučić bio za to da se svi izbori održe u isti dan, zarad efikasnosti. Bio je za to da se u decembru održe svi izbori, ali nisu svi želeli da podnesu ostavke. Beograd sigurno ide 2. juna, izborne radnje su pokrenute. Za ostale lokalne amouprave pada jul, avgust zakonski. Ako oni misle da nije dobro tada, ajde da sednemo da se dogovorimo kada, u septembru, oktobru. Kada raspišete i krenu izborne radnje, to je to. Ne pominje se rok ni da to bude u oktobru, to je sada nedefinisano", dodala je ona.

"Moj predlog stoji na stolu, da izbori u loklanim samoupravama mogu da budu u septembru ili oktobra, ako žele da razgovaramo. Da budu ranije od jula, avgusta, kada je zakonski propisano, ne može", navela je Brnabić.

"Razlika između nas i njih je što oni nisu imali pravo glasa na sastanku, ni da savetuju, ni da daju svoje mišljenje, već da se ne igramo gluvih telefona. Radi se o opoziciji koja svako malo trči u Brisel, Berlin...Taj dan je deo njih bio u Berlinu, da traže podršku Rota i Juratovića", kazala je predsednica Skupštine.

foto: screenshot Happy tv

"Ja sam i na sastanku rekla, oni stalno potenciraju da stalno postoji neka politička kriza u našem društvu. Postoje nacionalna pitanja o kojima mi treba da imamo minimum konsenzusa. Oni kažu da je pitanje koje treba da stoji na stolu kada će Srbija priznati tzv. Kosovo. Ti ljudi spočitavaju Vučiću da ne brani nacionalne interese. Đilasova koalicija je sa Kurtijem potpisala sporazum kojim se poziva EU da ubrza integracije tzv. Kosova. Onda imate čitav spektar stranaka koji kažu da je u Srebrenici počinjen genocid. To je tužno i opasno za Srbiju, što nemamo konsenzus po nacionalnim pitanjima", rekla je Ana Brnabić.

"Ja ne mislim da postoji politička kriza, već parlamentarna kriza. Da li je to nešto što treba da vide građani? Zarad Srbije i našeg napretka, da mi kao parlamentarci tome da doprinosimo. Ok - ne slažemo se, ali možemo da razgovaramo. Da pokušamo da napravimo drugačiji parlamentarni život u Srbiji", istakla je Brnabić.

"Pod jedan - ja mislim da postoje ljudi u opoziciji koji su spremni za razgovor. Ogromna je trpeljivost od strane SNS i koalicinih partnera i moja ogroman zahvalnost njima zbog toga. Po dva - i u ovim predlozima koji su poslali ima nekih dobrih stvari, formiranje Radnog tela, i ja ću te stvari sa zadovoljsrtvom prihvatiti. Ja zaista mislim da će to građani umeti da cene", zaključila je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić.

Kurir.rs/Novosti/TV Happy

Preneo: R.J.