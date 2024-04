"ČIM SAM KROČIO U JASENOVAC DOŠAO JE OGROMAN BROJ POLICIJE" Milićević za Kurir televiziju: Naređenje stiglo s vrha, DEPORTOVALI ME

Ministru u Vladi Republike Srbije Đorđu Milićeviću zabranjeno da položi cveće i zapali sveću na spomenik žrtvama ustaškog logora Jasenovac, saopštio je Kabinet ministra bez potrfelja zaduženog za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom.

U emisiju Puls Srbije putem video poziva uključio se upravo ministar Đorđe Milićević, koji je pojasnio šta se zapravo desilo.

- Boravio sam u okolini Novske, razgovarao sa našim sunarodnicima, podsetiću vas, Novska je nekada bila većinski srpski orijentisana, danas je u Novskoj 12 porodica reći je o mesnoj zajednici Paklenica. Na njihovu inicijativu, u dogovoru i koordinaciji sa predsednikom razgovarao tokom jučerašnjeg dana sa rukovodstvom mesne zajednice Paklenica, razgovarao sa predstavnicima kulturnoumetničkog društva sa samo jednim jasnim ciljem, to je kako da poboljšamo uslove života našim sunarodnicima koji žive u Novskoj. Nedaleko od Novske, vi znate, 4 do 5 km od Novske je Memorijalni centar Jasenovac - započeo je Milićević i nastavio:

- Nakon toga, želja je bila rukovodstva mesne zajednice Paklenica da zajedno sa pojedinim predstavnicima kulturnoumetničkog društva posetimo Memorijalni centar Jasenovac. Naravno, to je moja i lična želja, pre svega kao čoveka, pre svega kao građanina Srbije, kao Srbina, da se poklonim našim žrtvama u Jasenovcu i samo bez ikakve pompe, bez ikakvih medija, bez ikakvih izjava, bez ikakvih fotoaparata da položim sveće, zapalim sveću i da se uputimo nazad ka Srbiji.

Opisao je i šta se dogodilo na licu mesta.

- Vrlo je interesantno da kako smo došli u blizinu centra, vrlo brzo se pojavio veliki broj policijskih automoblila s rotacijama i jasno mi je stavljeno do znanja da je moja poseta u tom trenutku Hrvatskoj završena, ali bukvalno tako. Dakle, ja nisam ispraćen iz Hrvatske, ja sam na neki način, praktično ću to reći, bio sam deportovan iz Hrvatske samo zato što sam želeo da se poklonim žrtvama Jasenovca. Na pitanje zašto mi nije dozvoljeno, zašto ne bi bilo dozvoljeno, to je memorijalni centar, on je otvoren tokom celog dana, oni su rekli vi ste štićena ličnost. Čekajte ja sam bio štićena ličnost i u mesnoj zajednici Paklenica gde nisam video nijedan policijski automobil. Dakle, ja se osećam, tada sam im rekao, potpuno sigurno, potpuno bezbedno, nemate nikakvog razloga da brinete i sve to je moglo na jedan civilizovani način da se završi, a i završilo se na civilizovani način.

Konačno, tražio je od policajaca da mu objasne od koga je stiglo takvo naređenje.

- Ja sam onda insistirao samo da mi daju odgovor na pitanje zbog čega, zašto, čiji je to nalog, čija je to naredba, vrlo precizno sam dobio odgovor, naredba je sa vrha. Meni je bilo to, znate, interesantno sa vrha, pa sam pitao, a šta to, izvinite, znači sa vrha, da li je to Ministarstvo unutrašnjih poslova, da li je to, ne znam, neko drugo ministarstvo, oni kažu mi to ne znamo, da li je to ministarstvo, kako oni kažu, vanjskih poslova, odnosno spoljnih poslova ili ministarstvo unutrašnjih poslova, ali vaša poseta se ovim završava i naša patrola će vas ispratiti do Bajakova, odnosno do prelaza Bajakovo, i tu se vaša poseta ovoga dana završava.

